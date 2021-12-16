Безработный могилевчанин разбил окно в марьиногорской церкви

С заявлением в Пуховичский РОВД обратился сотрудник церкви «Благодать». Он рассказал, что неизвестный разбил стекло в оконном проеме здания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 54-летний неработающий ранее судимый житель Могилевской области.

Как установили сотрудники милиции, мужчина ехал на электропоезде Минск — Осиповичи, но из-за отсутствия билета на проезд был вынужден по требованию контролеров покинуть его на станции «Пуховичи» в Марьиной Горке.

Не имея денег, он выяснил у водителей такси, есть ли в городе церковь «Благодать», и, получив точный адрес, дошел до интересующего его места.

Со слов задержанного, он надеялся там получить материальную и моральную помощь. Однако дверь ему никто не открыл. Это его разозлило, он нашел камень и разбил стекло в оконном проеме здания.

Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Источник: МЛЫН.BY