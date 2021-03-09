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Благодаря активной гражданской позиции пуховчанка удостоена высокой награды — благодарности Премьер-министра Республики Беларусь

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Одним из приоритетных направлений  деятельности районной организации «Белорусский республиканский союз молодежи» является студотрядовское движение. Ежегодно десятки молодых людей из нашего района  подают заявки на работу в составе студенческих отрядов, чтобы  получить  свой первый трудовой опыт. Среди них — Юлия Теребило.

Впервые девушка познакомилась со студотрядовским движением в 2019 году, когда ей было 17 лет, и сразу приступила к работе в роли комиссара экологического отряда. Благодаря своей активности и лидерским качествам летом следующего года она  стала  командиром  студотряда. Под ее руководством отработало две группы ребят. По итогам районного конкурса «Трудовой семестр»  Юля стала лучшим командиром нашего района и получила благодарность от организации-нанимателя — ГЛХУ «Пуховичский лесхоз». На областном мероприятии,  посвященном  закрытию  третьего  трудового семестра, девушка получила благодарность за личный вклад  в  развитие    студотрядовского движения на территории Минской области. Зимой этого же года она прошла обучение в Школе белорусских студотрядов.

Благодаря своей активной гражданской позиции Юлия была удостоена высокой награды — благодарности Премьер-министра Республики Беларусь. Вручил ее министр образования Игорь Карпенко на  общереспубликанском  празднике «Гродно — молодежная столица  Республики Беларусь 2021».

Юля окончила Юридический колледж БГУ и работает юрисконсультом в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района», является студенткой заочного отделения автотракторного факультета БНТУ, секретарем первичной организации ОО «БРСМ» и активным волонтером. Несмотря на такую занятость и  общественную  нагрузку,  юная активистка изъявила желание приступить к работе в студенческих отрядах  летом этого года.

Елизавета   ГУЛЬМАТОВА.

 

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