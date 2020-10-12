«Бог есть любовь…» Чему учат и как работает воскресная школа при кафедральном соборе

«Делай добро, и оно к тебе вернется». Такой девиз у коллектива воскресной школы при кафедральном соборе в честь Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке

Как все начиналось

История школы началась в октябре 1998 года, когда в Пуховичский район по благословению Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, был направлен священник Александр Целков. На территории района в то время был всего один действующий храм в честь Святой Живоначальной Троицы в агрогородке Блонь. При нем и начала работать воскресная школа. Первоначально занятия проходили в самом храме, который не отапливался, затем — в помещении крестильной. Несмотря на непростые условия, в школе было 60 учащихся.

После начала строительства храма Святого благоверного князя Александра Невского воскресная школа переехала в Марьину Горку. В середине 2000-х православному приходу были переданы стройматериалы от здания бывшей Марьиногорской музыкальной школы, и в 2005 году на прихрамовой территории из них был построен отдельный корпус для воскресной школы. В нем на двух этажах разместились классы для занятий детей разных возрастов, столовая и кухня. Все ребята, от малышей до учащихся выпускных классов, стали получать полноценное бесплатное питание: обед из трех блюд, фрукты, сладости (причем овощи и фрукты выращиваются на храмовом подворье).

О преподавателях и учебном процессе

По словам директора школы матушки Ирины Целковой, количество учащихся в разные годы менялось. Самое большое (160 человек) было в 2016-2017 учебном году. В нынешнем учебном году в школе занимаются около 90 ребят в возрасте от 3-х до 17-ти лет. Две девочки-старшеклассницы, к слову, каждое воскресенье приезжают из Минска. У дошкольников занятия по субботам: один урок — Закон Божий для малышей. Старшие ребята занимаются по воскресеньям. В их расписании обязательно два урока: предметный по программе «Вертоград», разработанной российскими педагогами, и духовно-нравственный.

— Мы рассказываем детям о христианских заповедях, о христианских правилах поведения и видим, как эти уроки воплощаются в повседневной жизни — в школе, в семье, — рассказывает матушка Ирина. — Наша задача — научить детей владеть своим нравом, характером, быть нравственными. Важно воспитать иммунитет ко злу, умение говорить «нет». Это очень трудно. Дети порой в силу разных причин отходят от веры, от храма, но они вспоминают то, чему мы их учили, поэтому не остаются беспомощными в трудной ситуации, знают, как им нужно поступать и куда идти. Бывшие выпускники нашей школы уже приводят к нам своих детей.

В настоящее время в воскресной школе трудится 12 преподавателей. Некоторые — с начала основания школы. Несколько человек — бывшие ее выпускники. Все имеют основное педагогическое образование: работали или продолжают работать в школах, гимназиях, лицеях, университетах (есть среди учителей даже кандидат философских наук). Кроме того, все окончили курсы по основам православия. Помимо воскресной школы, каждый преподаватель еще несет свое послушание в храме. В чем отличие работы в воскресной школе от работы в обычных учебных заведениях? Педагоги говорят, что «работа в воскресной школе затрагивает душу — как учащихся, так и самих преподавателей» (Галина Старцева), что «важнее привить детям начатки благочестия, а не эрудицию» (Евгений Бодров), что «Бог есть любовь, и эту любовь в первую очередь нужно дарить детям» (Ольга Шевко, завуч школы).

Активные и инициативные

Учащиеся воскресной школы живут активно и интересно: помимо учебы, они участвуют в жизни храма и прихода, занимаются в музыкальных кружках, военно-патриотическом клубе и молодежном братстве, участвуют в международном турнире по интеллектуальным играм «Фавор», в ежегодных православных балах.

Но самое важное для детей, наверное, общение: с учителями, с товарищами, с Богом, чувствовать живое присутствие которого ребят научила воскресная школа. Именно об этом в своих благодарственных отзывах писали многие выпускники:

«Воскресная школа — это моя семья, где меня всегда любят, где мне доверяют и где мне всегда помогут и поддержат. Здесь все мои друзья. Я вас никогда не забуду! Марина».

«Для меня воскресная школа стала вторым домом. Это то место, куда тянет, где чувствуешь себя так хорошо, как нигде. Те люди, те чувства, те отношения неповторимы. Я очень благодарна батюшке и матушке, всем учителям и просто тем людям, которые сделали меня такой, какая я есть. Алеся».

«Спасибо, что верили в нас всегда. За ваше терпение и уважение. За то, что всегда поддерживали нас и помогали, всегда были готовы простить наши ошибки и не оставляли нас. Вилена».

«Я очень рада, что мне выпала честь учиться в воскресной школе. Много тепла со стороны учителей, улыбок. Знания, которые я получила здесь, бесценны. Мария».

«Учителя вложили в нас столько хорошего. Это мы будем помнить всю нашу жизнь. Нам еще учиться и учиться, но вы научили нас самому главному: благодаря вам мы стали лучше и добрее… Может, иногда мы что-то и не понимали, но мы старались! Спасибо вам за все! Тепло, подаренное вами, мы запомним навсегда! Виктория, Елена».

«Хочется особенно поблагодарить учителей и помощников воскресной школы за служение, за добрый личный пример для детей, за самоотверженность и любовь. Анастасия, Елена, Даниэла».

«Слов благодарности много сказано, но лучшей благодарностью будет наша дальнейшая жизнь. Именно такая, какой вы научили нас. Никогда не сомневайтесь: из-за нас вы никогда краснеть не будете. Галина».

«Именно в воскресной школе я получила самые главные знания в жизни человека — знания о Боге. Теперь передо мной стоит сложная задача: в этой суетной жизни не растерять их, а сберечь и приумножить. Елена».

«Воскресная школа неотделима от храма. Это такое место, куда мы приходим несмышленышами, а уходим уже со сформировавшимся характером, четкими взглядами на жизнь. Спасибо всем учителям, матушкам и батюшкам за ваш вклад в нас, наше мировоззрение! Вы научили нас всегда уповать на Господа, благодарить его за скорби и радости, научили любить своих ближних, жить по заповедям Господним. София, Анастасия, Вероника».

Цифры и факты

С 2003 года по 2020 год свидетельство об окончании воскресной школы при кафедральном соборе в честь Святого благоверного князя Александра Невского получило 116 выпускников.

5 человек из них стали священниками, один — диаконом, по одному — регентом и иконописцем.

Были созданы три супружеские пары.

Ангелина ДОБРОВОЛЬСКАЯ.