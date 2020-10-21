Более 100 человек проходят лечение от коронавируса в инфекционном госпитале

По последним данным в инфекционном госпитале, развернутом на базе терапевтического корпуса районной больницы, проходят лечение более 100 человек, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них 10 — иногородние граждане. 35 пациентов с наиболее тяжелым течением заболевания находятся на кислородной поддержке. Один — на аппарате ИВЛ.

В течение одного дня делается более 200 тестов на COVID-19.

360 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому. Под наблюдением медицинских работников также находится 600 пациентов — контактов 1-го уровня.

Срок прохождения стационарного лечения составляет примерно 14 дней. По результатам обследования выясняется степень поражения легочной ткани и принимается решение о дальнейшей реабилитации. Если было поражено 50 и более процентов легочной ткани, переболевшим рекомендовано восстановление в специализированных лечебно-профилактических заведениях. Сейчас пуховчан направляют по возможности в УЗ «Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье».

УЗ «МОЦМР «Загорье» относится к медицинским учреждениям стационарного типа. Реабилитационные программы рассчитаны теперь и на пациентов после перенесенного коронавируса.

Медицинские работники напоминают о необходимости соблюдения масочного режима, применения антисептиков после контакта с различными предметами и поверхностями, ограничения нахождения в местах массового скопления людей.

Елена МАКСИМОВА.