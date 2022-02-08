Более 100 выездных профсоюзных приемов прошли по всей стране

Правовые инспекторы Федерации профсоюзов оказали бесплатную юридическую помощь гражданам в каждом районе Беларуси. Специалисты консультировали всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Приемы прошли непосредственно в организациях и предприятиях, находящихся на территории районов и городов.

Профсоюзный прием граждан прошел и в Пуховичском районном объединении профсоюзов по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений с участием прокурора Пуховичского района Лугина Дмитрия Анатольевича, профсоюзного инспектора по труду райобъединения Ильиной Людмилы Михайловны.

— Такую форму работы профсоюзные правовые инспекторы практикуют с марта 2015 года, — рассказывает председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич. — Эта практика позволяет более оперативно решать проблемы обратившихся граждан. Где-то достаточно консультации, с кем-то из работников продолжаем решать вопрос и после приема. Несмотря на то, что консультируем непосредственно по трудовым вопросам, но есть и случаи, когда разъяснения необходимы и по другим моментам. Это могут быть вопросы применения жилищного законодательства, пенсионного. Напомню, что во время правовых приемов к нам присоединяются и сотрудники прокуратуры.

Чаще всего к нам обращаются с вопросами соблюдения нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Стоит отметить, что правовая защита и юридическая помощь работникам – это одно из основных направлений деятельности Федерации профсоюзов. В целом только за 2021 год членскими организациями и организационными структурами ФПБ общественный контроль осуществлен в отношении более 24 тысяч организаций. Выявлено свыше 48 тыс. нарушений законодательства о труде. Более 90% из них были устранены нанимателями по требованию профсоюзов. В прошлом году в ряде случаев профсоюзам удалось также предотвратить незаконное увольнение. Кроме того, были выявлены нарушения порядка увольнения. В каждом таком случае профсоюзы добились справедливого решения.

Записал Станислав БЕЛОУСОВ.