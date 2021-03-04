Более 1,1 тыс. пожилых и инвалидов оздоровились в санаториях Минтруда после COVID-19

С мая 2020 года в четырех санаториях Минтруда и соцзащиты для ветеранов войны, труда и инвалидов — «Березина», «Ясельда», «Белая вежа», «Вяжути» — прошли долечивание и внеочередное санаторно-курортное оздоровление 1102 пожилых гражданина и инвалида, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию, сообщили БелТА в ведомстве.

«Бесплатно долечиться в течение периода до двух недель можно было в санаториях «Березина» (с мая по июль) и «Вяжути» (с мая по август). Этап долечивания прошли 475 пожилых граждан и инвалидов. С июля 2020 года неработающим ветеранам труда и инвалидам I и II группы, перенесшим ассоциированную с COVID-19 пневмонию, через месяц после их выздоровления предоставлено право на внеочередное санаторно-курортное лечение в санаториях министерства. Таким правом уже воспользовались 627 пожилых граждан и инвалидов», — уточнили в Минтруда.

Неработающим инвалидам I и II группы путевки предоставляются бесплатно, ветеранам труда — по льготной стоимости (как правило, 15-20% от стоимости путевки в зависимости от дохода и сезона).

За получением путевки необходимо обращаться к специалистам представительств Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства. При этом кроме заявления нужно представить медсправку о состоянии здоровья, подтверждающую нуждаемость в санаторно-курортном лечении, с указанием сведений о перенесенной пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19. Еще требуется копия трудовой книжки, пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида.

В санаториях Минтруда есть необходимая лечебная база, которая удачно сочетается с целебными природными условиями, создана безбарьерная среда. Под контролем медперсонала проводится комплекс физиотерапевтических процедур. Восстановлению после болезни способствуют лечебная и дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе, пятиразовое питание, разнообразные фиточаи и кислородный коктейль.

Санаторно-курортное лечение организовано в соответствии с рекомендациями по профилактике заноса в санаторно-курортные и оздоровительные организации и распространения там инфекции COVID-19.