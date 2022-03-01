Большая праздничная распродажа!

В СУББОТУ, 5 марта, с 8.30 в аг. Пуховичи, с 9.00 до 10.30 в аг. Блонь (в районе магазина «Пчела», ул. Пятковича), с 11.00 до 11.30 в г.п. Руденск (возле магазина «Пчела», ул. Пятоковича), с 11.00 до 11.30 в г.п. Руденск (возле магазина «Остров чистоты») будут продаваться МОЛОДЫЕ КУРЫ-НЕСУШКИ (красные, белые, серые, черные, голубые и разноцветные) различных пород и возрастов. Лучших яйценоских пород Минской и Гродненской фабрик!

При покупке 10 кур — 1 в подарок!

Доставка по району!

Тел.: (8-029) 856-02-45 (Татьяна) ИП Рагель Т.В., УНП 390128526