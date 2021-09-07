МЧС информирует 

Большая забота в маленьком письме (Пуховичский район)

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В рамках Республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины» работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия с гражданами города и района.

На этот раз спасатели подготовили и отправили информационные письма с наглядно-изобразительной продукцией «полезные советы». Несмотря на появление электронной почты, переписки в интернет мессенджерах, бумажные письма до сих пор не теряют своей актуальности и пользуются популярностью у многих людей, особенно пожилого возраста. Поэтому, каждое письмо содержит памятки по безопасности жизнедеятельности.

В послании работники МЧС призывают людей быть осторожными с огнём, правильно эксплуатировать печь, не разжигать костры вблизи построек, акцентируют внимание на важности на важности установки автономного пожарного извещателя, а также, всегда помнить о своей безопасности и не пренебрегать простейшими правилами.

Такие письма от спасателей уходят по всему Пуховичскому району к одиноким, одиноко проживающим пожилым гражданам. Это, как показывает практика, хорошее дополнение к профилактической работе, которая проводится спасателями ежедневно.

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