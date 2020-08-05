Больше, чем игра. Создатели страйкбольного клуба «Белый Медведь» рассказали о своем увлечении

…«ЗАДАЧИ: гостям жениха: на территории обнаружить невесту, вручить букет. Гостям невесты: скрыть невесту, предотвратить передачу букета. Родственникам: украсть невесту, выдвинуть требования в виде выкупа (1 килограмм шаров) у гостей жениха и невесты. Тамада переходит от стороны к стороне по мере убеждения. ПОДРОБНОСТИ НА ПОЛИГОНЕ!»…

Вы можете с первой попытки понять, о чем идет речь в данном тексте? Не думаю. Я никогда не догадалась бы, если бы до прочтения не провела познавательное для себя интервью с основателем страйкбольного клуба «Белый Медведь» Дмитрием. Вооруженная знаниями о том, что такое страйкбол на самом деле, я уже с пониманием изучила страницу клуба ВКонтакте и сразу поняла, что речь идет об игре по сценарию «Свадьба», написанному, к слову, к реальному событию: члены клуба Наталья и Никита недавно создали семью. И разделили радость события с одноклубниками и друзьями. Такое нетривиальное празднование свадьбы — определенно креатив. Будет что рассказать в будущем детям и внукам…

— А как вы представляете себе страйкбол? — Дмитрий как-то неожиданно для меня взял инициативу в беседе в свои руки. Учитывая тот факт, что встреча наша состоялась спонтанно, я, наверное, не была вполне готова к точному ответу.

— Думаю, это имитация боя,— сказала я, вспомнив обрывки каких-то сюжетов про страйкбол (а, может, пейнтбол или лазертаг). — Люди делятся на команды и с оружием в руках решают какие-то задачи.

Страйкбол — командная военно-спортивная игра, в которой участники играют роль различных силовых структур, используя мягкую пневматику, отыгрывая различные сценарии и выполняя задания.

Страйкбол зародился в Японии. Японские военные для отработки своих задач разрабатывали оружие, которое позволяло проводить тактические занятия без риска гибели обучаемых и копировало реальные образцы вооружения. Идея после попала в Китай, где и началось массовое производство страйкбольного оружия и последовавшее за этим развитие страйкбола в мире.

— На первый взгляд, это именно так можно себе и представить, — говорит Дмитрий. — Но на самом деле это скорее подвижная дружеская игра, не связанная с рисками для здоровья. Более того, мы не называем то, что используем для игры, оружием. Это — приводы. Стрельба ведется небольшими шариками (6 миллиметров), которые не оставляют никаких следов на одежде. И это, кстати, требует от игрока честности: если ты понимаешь, что в тебя попали, ты сам фиксируешь попадание, поднимая руку и объявляя о выходе из игры.

В уставе нашего клуба «Белый Медведь» прописано, что клуб является спортивно-туристическим, объединяющим людей, ведущих активный образ жизни. Клуб не преследует никаких политических, религиозных и криминальных целей. Все его мероприятия проводятся в рамках законодательства. Наши игры — это наше хобби, это прекрасно проведенное время вместе с друзьями и семьями. Наш клуб один из немногих в стране не является коммерческой организацией, цель которых — получение прибыли.

Создавая клуб и объединяя людей, Дмитрий думал о том, что команда, где все знают друг друга не только как игроков, где отношения формируются и поддерживаются не только в рамках игр, гораздо важнее заработанных денег.

Собственно, все так и получилось. В клубе состоят люди разных профессий, разных возрастов. Играть приезжают целыми семьями. И все вместе — большая семья, которая всегда рада и гостям.

— Я впервые оказался в команде страйкболистов в России, — рассказывает Дмитрий. — Взял в руки привод и понял, что это интересно. Игра захватила меня, и вот уже более 10 лет я не изменяю своему хобби. Сначала играли малыши группами. Потом они «подросли», и в итоге вместе со своими друзьями я создал клуб в Марьиной Горке.

Оказалось, что многим это занятие по душе. Так образовалась команда. Собираясь вместе, мы, разделившись на несколько групп, отыгрываем сценарии. Вот как свадьба с преградами на пути к невесте. Несложные игры могут длиться несколько часов, а когда реализуются масштабные проекты, то играть можно и несколько суток.

Но страйкбол, уверен Дмитрий, на самом деле больше чем просто игра. Это образ жизни.

Игра, как я поняла по его словам, это по сути — результат. Организаторы игр работают над сценариями, ищут площадки для игр. Увлеченные игроки постоянно работают над своим образом: специально подбирают одежду, отыскивая варианты экипировки армий мира. У страйкболистов принято обращаться друг к другу не по имени, а по позывному. Дмитрия, к примеру, все знают как «Яна».

Есть у членов клуба и негласные титулы: самый взрослый игрок («Батя»), самый многодетный игрок… Это говорит о том, что действительно о каждом в клубе знают все самое важное. И умеют это оценить.

Когда я слушала рассказ Дмитрия о законах страйкбольного сообщества, у меня почему-то прошла параллель с рыцарскими клубами и рыцарскими идеями. Дмитрий, мне показалось, раньше не задумывался над этим, но согласился со мной.

— Есть похожие моменты, — сказал он. — Рыцарство — это благородство, уважение, порядочность, взаимопомощь, умение защитить слабого… Мы поступаем также. Играя, воспитываем именно эти качества. Наверное, поэтому страйкбол становится увлечением не только для мужчин, но и для женщин, а также детей. В наших играх участвуют целые семьи. И это, поверьте, объединяет семью.

Создатель «Белого Медведя» убежден, что страйкбол — это польза для здоровья (движение, свежий воздух, физические нагрузки), для души (эмоции, общение, психологическая разгрузка) и для кругозора (страйкболисты часто путешествуют в поисках новых площадок и новых сценариев). Поэтому такое времяпровождение очевидно лучше, чем сидение у компьютера или общение с бокалом пива.

— Как человек, ведущий активный образ жизни, ценящий общение с интересными людьми, стремящийся к познанию чего-то нового, как глава семьи и отец я уверен, что в жизни каждого человека должно быть хобби, а в жизни каждой семьи — объединяющее всех ее членов занятие, — говорит Дмитрий. — Страйкбол — интересный вариант. И вы можете попробовать. Мы всегда рады видеть среди нас новых игроков.

Страйкбольный клуб «Белый Медведь» г. Марьина Горка vk.com/bm_clubmg

Елена ШАНТЫКО.