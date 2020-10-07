Большинство пуховчан разводится спустя 5 лет семейной жизни

Жениться в сентябре — к счастливой и богатой жизни, а родившихся в первый месяц осени характеризуют как ответственных и аккуратных людей. Много ли пуховчан последовали этим приметам и как чаще всего называли сентябрьских малышей. Об этом и не только рассказала начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик.

Кто родился

Новость о рождении малыша в сентябре прилетела в 50 семей района. В 16-ти семьях дождались первенца. Мальчиков традиционно родилось больше — 28. Сразу пятерых малышей назвали Романами. Это имя, к слову, постоянно пользуется популярностью у пуховчан. Также родители выбирали для сыновей такие имена, как Александр, Даниил, Илья и Тимофей (по 2). Редкие имена — Максимилиан-Кристоф и Мишель. В единичных случаях мальчишек называли Маратом, Назаром, Захаром, Василием, Виктором.

Среди 22-х девочек троих назвали Дарьями. Дважды для новорожденных малышек родители выбирали имена Анастасия и Анна. В именной раскладке зарегистрированных девочек есть также имена Амелия, Мирослава, Оливия, Виолетта и Ева.

Самым молодым отцом стал 25-летний пуховчанин, самым старшим —52-летний житель района. Самой молодой маме — 17 лет, самой старшей — 42 года.

За 9 месяцев на свет появилось 236 мальчиков и 193 девочки. Умерло 811 человек.

Кто женился

В сентябре в нашем районе зарегистрирован 21 брак, в том числе три брака с иностранными гражданами из России и Узбекистана. Средний возраст женихов 35 лет, невест — 33. Самым молодым брачующимся исполнился 21 год. Самому старшему жениху 59 лет, невесте — 57.

За 9 месяцев этого года в районе создано 224 новые семьи. Один молодой человек и две девушки на момент регистрации брака не достигли совершеннолетия. 173 человека впервые примерили платье невесты или костюм жениха. Повторно в органы загс пришли 79 женихов и 86 невест.

Кто развелся

С начала года через отдел загс расторгнуто 43 брака, в сентябре — 5. В среднем по району мужчины развелись в 37 лет, женщины — в 36. Самыми молодыми среди тех, кто решили расторгнуть брак, были 20-летние парень и девушка. Самыми старшими — 74-летний мужчина и 71-летняя женщина

Интересно, что большинство пар — 22 — развелись в течение первых пяти лет семейной жизни. Как показывает статистика, в основном люди разводятся именно в первую пятилетку. Спустя два года со дня свадьбы брак расторгли 5 пар, спустя три года — 7 пар, спустя 4 года — 10 пар.

Самым коротким оказался брак, который просуществовал всего 3 месяца. Одна пара решила развестись спустя 33 года совместной жизни.

28 мужчин и 30 женщин расторгли первый брак. Вторая попытка создать семью оказалась неудачной для 14 мужчин и 10 женщин. Один пуховчанин развелся в пятый раз.