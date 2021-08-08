Важное 

«Большой разговор с Президентом» — Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности

20 Redactor Комментариев нет

«Большой разговор с Президентом» состоится 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Мероприятие состоится во Дворце Независимости, начало в 11.00. Транслироваться встреча будет в прямом эфире. К разговору планируется пригласить несколько сотен человек.

Вам также может понравиться

Рассмотрена подготовка сельскохозяйственных организаций района к уборке зерновых

Redactor 0

Возросла вероятность попадания возбудителя АЧС на личные подворья

Redactor 0

Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿