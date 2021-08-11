«Большой разговор с Президентом» продолжался рекордные 8 часов. Самое главное — в подборке БелТА

Во Дворце Независимости 9 августа состоялся «Большой разговор с Президентом». Встреча главы государства Александра Лукашенко с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества длилась около 8 часов 15 минут, сообщает корреспондент БелТА.

Участниками «Большого разговора с Президентом» стали около 300 человек. Всего же на встречу с главой государства пришло около тысячи заявок, причем треть из них от представителей зарубежья. Нынешний «Большой разговор с Президентом» стал самым продолжительным мероприятием подобного формата: общение с главой государства продолжалось почти 8 часов 15 минут. Прямую трансляцию «Большого разговора» вели около 20 медиаресурсов Беларуси, России и Украины, в том числе и на английском языке.

В самом начале встречи Александр Лукашенко заметил, что тем для открытого разговора и обсуждения накопилось действительно много. «Поэтому сегодня нужен этот разговор — в прямом эфире, открытый, глаза в глаза и без купюр», — заявил Президент.

Традиционно вопросы, прозвучавшие во время встречи, касались внутриполитической ситуации в Беларуси, причем речь шла не только о политике, но и о развитии образования, совершенствовании системы здравоохранения, экономических процессах. Учитывая символичность мероприятия (оно проводится в годовщину президентских выборов), много вопросов было о событиях 2020 года — на них глава государства отвечал особенно подробно. Отдельной темой обсуждались отношения с Западом, противодействие санкциям и ситуация на границах с ЕС.

Гости из-за рубежа спрашивали главу государства о взаимодействии Беларуси с их странами, в частности с Россией, Украиной, Литвой, Польшей. А вот представители западной прессы как один решили сосредоточиться на вопросе о якобы избиениях и пытках в Беларуси. Но Президент, как и обещал, ответил и на этот вопрос, причем не единожды.

Участники «Большого разговора с Президентом» не ограничивались только вопросами, но и выступали с инициативами, высказывали свою точку зрения, дискутировали друг с другом и главой государства. «Большой разговор с Президентом» — главное в подборке БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство

«Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно. Есть народ, думающий, образованный, преданный интересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее понимание, что в сфере национальных интересов мы все смотрим в одном направлении — государственном», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что нынешний 2021 год и был объявлен Годом народного единства потому, что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспектив. Президент подчеркнул, что это было бы невозможно без консолидации общества в желании и стремлении обеспечить мир на родной земле.

Единство белорусов, по словам главы государства, продемонстрировала и успешная работа Всебелорусского народного собрания. На форуме была принята программа социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.

Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. В ее адрес поступило огромное количество предложений по совершенствованию Основного закона. «Замечу, на «пераменах» и переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в Конституции как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам. То есть на основании законов, все остальное было бы хаосом и беззаконием», — обратил внимание глава государства.

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Лукашенко о последних выборах: одни готовились к справедливой кампании, а другие — к перевороту

«Учитывая, что на календаре 9 августа, предвосхищая журналистский интерес, в том числе и к событиям годичной давности, просто напомню: мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие «долбить власть», к перевороту», — заявил Президент.

«Мирными акциями там не пахло» — Лукашенко о прошлогодних протестах в Беларуси

«Какие это мирные акции — взрывы, петарды и прочее? Оно ж видно, откуда летели. Скажете, что это в ответ на «жестокость»? Да нет, они принесли их туда. Еще этой «жестокости» не было. Заточки, ножи, прочая взрывчатка. Они зачем это туда принесли, на мирные акции? Поэтому мирными акциями там не пахло», — подчеркнул белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО: НА ПИКЕ ПРОТЕСТОВ В МИНСКЕ В 2020 ГОДУ В НИХ УЧАСТВОВАЛИ ОКОЛО 46 ТЫС. ЧЕЛОВЕК «Для меня эти 46 тыс., как для опытного человека, не были какой-то катастрофой. Потому что когда дают картинку — там же идут по улицам в этой толпе боевики и другие. А в хвосте — там хайп, молодежь. И по краям стоят зеваки. Вот вам картинка», — отметил глава государства.

Лукашенко: Беларуси удалось не допустить начала новой мировой войны

«Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война», — заявил Александр Лукашенко.

«Я понимал, что на другой стороне штыки точат, поэтому поднял армию, вывел «Полонез». Одна моя команда и мы бы нанесли удар, но они не перешли черту. Если бы произошло иначе, Россия бы никогда не отступила и не потеряла Беларусь. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот от чего мы тогда ушли», — сказал Президент.

«Что касается тех, кто вышел на улицу, — просто неприятно. У нас были тысячи вариантов, чтобы их удержать», — отметил белорусский лидер. Президент также пояснил, в каком случае в стране могут быть размещены российские войска.

«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны», — заявил белорусский лидер.

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Глава государства признал, что он действительно не уделял внимания проведению агитационной предвыборной кампании, потому что не это было в приоритете в то время — нужно было заниматься вопросами лечения людей от коронавируса, спасения жизней.

«Ведь в то время, в отличие от других государств, Беларусь не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. И тогда они были приглашены приехать и лично оценить обстановку», — подчеркнул Президент.

Президент напомнил, что Беларусь была единственной страной, которая пошла на такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здравоохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, пусть и непублично, но между собой признавали: о том, как организована медпомощь в Беларуси, надо говорить на Западе, чтобы об этом слышали те, кто критикует Президента, потому что уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в Беларуси — беспрецедентный.

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Лукашенко — западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать

«Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Тем более они могут иметь обратный эффект, — отметил глава государства. — Что показывает реальная действительность? То, что на слуху: события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и латвийской границе».

«Это кому-то надо было в Литве? Нет. А ведь с чего началось? Дело не в санкциях, не только в санкциях и не столько — дело в том, что нам попытались запретить строить атомную электростанцию. Мы что-то делали не то? То, что в мире не делается? Да нет», — сказал глава государства.

«Та же Литва, которая гвалтом кричала по поводу атомной станции, у себя планирует построить. Но для этого надо мобилизация и соответствующая помощь. Деньги надо одолжить у кого-то, а потом вернуть. Долг платежом красен. Вот с того все и началось», — подчеркнул белорусский лидер.

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«Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения», — сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты — на территории России. «Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию — юго-восток», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что «пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне».

Лукашенко: Беларусь готова вести диалог с Литвой, но без всяких предварительных условий

«Недавно такой «грязный луч» промелькнул — пусть Лукашенко сделает то-то и то-то, и тогда мы будем о чем-то говорить. Вы мне условия не ставьте. Вы не имеете на это права. Я ни год и ни пять лет у власти», — сказал Александр Лукашенко.

«Я не прятал в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров — они тоже у вас в Литве есть — я никогда этого не делал. Я не делал недружественных шагов в отношении Литвы», — отметил Президент.

«Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий. Потому что Беларусь не заслуживает такого разговора», — заявил глава государства.

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«Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия. Мы пока терпим. Вы же видели, как они машину поставили, пограничные мигалки включили и гонят сюда людей. А наши ребята стоят с этой стороны — они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное — на поражение», — сказал Александр Лукашенко.

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Лукашенко о США: вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях

«Скажите, пожалуйста, вопрос риторический (я отвечаю на ваш вопрос): вы (США. — Прим. БЕЛТА) зачем застрелили девушку в Конгрессе, которая была участница войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов? Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире — вам все позволено. Сколько человек вы посадили после событий у Конгресса? Когда вы законно избранного президента (я имею в виду Трампа) растоптали, убрали, вычеркнули напрочь и поставили своего президента. Это что, было законно?» — спросил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что во время президентских выборов в США граждане голосовали по почте, бюллетени выбрасывались в мусорку, были и другие многочисленные нарушения. Если бы в Беларуси голосовали по почте, страну бы порвали на кусочки. «Вам — можно. Вы творите беспредел во всех местах мира и мне говорите о каких-то репрессиях . С моей стороны не было никаких репрессий. Я принял правила игры тех бандитов, которые под руководством американских спецслужб двинулись к нам в суверенное и независимое государство, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос об инциденте с самолетом Ryanair, Президент подчеркнул, что Беларусь открыта для международного расследования. «Чего же вы не приехали расследовать? Факты на стол, руки на стол — приезжайте, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите: не бьет, не получается», — заметил глава государства.

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«Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не вырезая, не добавляя, — сказал глава государства. — Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем».

Александр Лукашенко также предложил журналистам CNN, которые недавно выпустили фейковый сюжет о наличии под Минском лагеря для политзаключенных, побывать в этом районе и посмотреть, что там находится на самом деле. А располагается там обычная воинская часть, из которой американские журналисты почему-то сделали место лишения свободы. Фейк был развенчан в эфире белорусских телеканалов.

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