“Бороться за жизнь до последнего”… Шаги в профессию анестезиолога Дарьи Новиковой

Выбирая после школы учебу в медицинском университете, Дарья Новикова мечтала о профессии хирурга. Была уверена, что именно эта специальность позволяет быть максимально близкой к спасению людей. Но все изменилось во время учебы, параллельно с которой студентка начала работать в больнице в родном Логойске. Именно там она почему-то обратила внимание на ординаторов-анестезиологов…

Боль… Состояние, известное, пожалуй, абсолютно каждому: она (вам скажет любой медик) — неотъемлемая часть физиологии человека. Борьба с болью — это то, чем занималась медицина на протяжении всего своего существования. И сегодня об этом больше других знают, пожалуй, именно врачи анестезиологи-реаниматологи, которые обеспечивают больному эффективное обезболивание во время проведения оперативного хирургического вмешательства или инвазивной манипуляции.

— Несмотря на важность и значимость того, что делают анестезиологи-реаниматологи, многие до конца не понимают настоящую роль этих специалистов, — говорит Дарья Новикова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Марьиногорской ЦРБ. — Наверное, это где-то объяснимо, ведь во время операции, будучи под наркозом, больной не осознает, кто его лечит, кто занимается контролем его состояния, а иногда и просто «вытягивает с того света». Когда состояние пациента стабилизируется, его переводят в обычную палату, и дальнейшая история выздоровления зависит уже от лечащего врача, с которым человек и соотносит успех своего лечения. И работа врача-анестезиолога уходит на второй план. Но это не делает профессию менее важной и значимой.

Дарья говорит, что и сама пришла к этому выводу не сразу. Но сегодня ни на минуту не сожалеет, что изменила свое желание и выбрала вместо хирургии другую специализацию.

Правда, в том, сколь непрост этот «хлеб», убедилась только сейчас, когда с первых дней работы в отделении пришлось не только выполнять профессиональные обязанности врача, но и, несмотря на возраст, стать заведующей.

Глядя на эту хрупкую девушку, не могу не задать вопрос о том, как она справляется с такой нагрузкой и с такой ответственностью. Тем более, я для себя всегда эту специальность, как и хирургию, ассоциировала исключительно с мужским лицом.

— Этот стереотип имеет основания для существования, — улыбается Дарья.— Ежедневно врач анестезиолог-реаниматолог сталкивается со стрессовыми ситуациями, когда быстро необходимо принимать ответственные решения, от которых зависит жизнь человека. Поэтому доктор должен быть стрессоустойчивым, уверенным в себе, ответственным и, безусловно, сильным физически. Но в нашей профессии сегодня немало женщин. И я не думаю, что это плохо. Главное, чтобы врач был профессионалом в своем деле и никогда не останавливался в обучении.

Дарья, рассказывая мне о своей работе, сравнивает ее для наглядности с полетом на самолете. Пожалуй, действительно именно так проще всего объяснить, чем занимается врач анестезиолог-реаниматолог.

— Взлет — это момент решения о выборе наркоза для обезболивания пациента. Чтобы взлет прошел хорошо, врач должен адекватно оценить состояние больного, учесть его пол, возраст, вес. Точно подобрать дозировку лекарства. Во время полета (операции) мы постоянно контролируем функции внутренних органов и систем. Доктор должен быть готов в любую минуту быстро отреагировать на ухудшение состояния пациента, стабилизировать его, чтобы хирурги сделали свою работу. И, наконец, приземление (выведение из наркоза, пробуждение). Важно, чтобы оно прошло без осложнений.

А затем начинается работа с пациентом, пока он находится в реанимационном отделении. Только тогда, когда жизни человека ничего не угрожает, его переводят в обычную палату.

Дарья — молодой специалист. Тем более велика та ответственность, с которой ей сегодня приходится жить и работать. Она старается быть профессионалом. Но в случае, когда необходима консультация более опытного врача, не стесняется попросить о помощи. К счастью, врачи никогда не отказывают в этом. Они понимают, как непросто со студенческой скамьи сразу окунуться в такие интенсивные будни, которые, к тому же, осложнены эпидемиологической ситуацией: в реанимационное отделение под наблюдение специалистов переводят теперь и наиболее тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. В отделении анестезиологии и реанимации Марьиногорской ЦРБ для этого разграничены зоны. В «красной» можно работать только в специальной одежде, обеспечивающей защиту врачу. Чтобы экстренно оказать помощь пациенту в случае необходимости, анестезиолог-реаниматолог должен быть еще и рекордсменом по надеванию специального противоэпидемиологического костюма.

— За то время, что я работаю здесь, поняла, как важно, когда ты член одной команды, — говорит Дарья. — Если бы не поддержка коллег, мне пришлось бы очень непросто.

Да, первые шаги в любой профессии всегда непросты. Но профессия врача все равно стоит как-то отдельно: уж слишком велика цена врачебной ошибки, ведь доктора борются не только с болезнью, но и отвечают за жизнь человека.

Дарья, несмотря на загруженность, старается находить время, чтобы всегда быть доступной для беседы с родными и близкими своих пациентов. Она на личном опыте испытала, каким тяжелым бывает неведение, когда врач устраняется от общения, не обсуждает состояние больного с его близкими. Кроме того, молодой доктор уверена, что и в этом случае работа в команде помогает выздоровлению.

Но все же случаются трудные дни, когда приходится терять…

— Самое тяжелое для любого врача — выйти и сказать родственникам: «Примите наши соболезнования»… — говорит Дарья. — Очень сложно. Не знаю, возможно ли научиться не принимать потери близко к сердцу?.. Пока я учусь другому: бороться за жизнь до последнего. И очень радуюсь, когда у меня получается…

Елена ШАНТЫКО.