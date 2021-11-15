БРСМ дал старт «Конкурсу молодежных инициатив»

Конкурс будет проходить в течение ноября текущего года. Его главной целью является оценка и отбор молодежных инициатив, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, раскрытие потенциала и повышение гражданской активности молодых людей в соответствии с основными приоритетами Стратегии развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, учреждения образования и организации, а также молодежные группы.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на электронный адрес proekt.brsm@gmail.com c пометкой «Заявка на конкурс» и предоставить оригиналы пакета конкурсных документов и их электронную версию по адресу: 220030, г. Минск, ул. Карла Маркса, 40, Общественное объединение «БРСМ». Пакет документов и их электронная версия для участия в конкурсе направляются заказным письмом с уведомлением или доставляются курьером по адресу: 220030, ул. Карла Маркса, 40, г. Минск, Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».

По словам секретаря центрального областного комитета БРСМ Варвары Серовой, в конкурсе нет призовых мест, и все инициативы, прошедшие отбор, смогут рассчитывать на поддержку. Что интересно, финансового порога тоже не предусмотрено.

Станислав БЕЛОУСОВ.