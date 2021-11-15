Коротко о разном 

БРСМ дал старт «Конкурсу молодежных инициатив»

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Конкурс будет проходить в течение ноября текущего года.  Его главной целью является оценка  и  отбор молодежных  инициатив,  направленных  на вовлечение  молодежи в творческую деятельность и социальную практику, раскрытие потенциала  и повышение гражданской активности молодых  людей в соответствии с основными приоритетами Стратегии развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, учреждения образования и организации, а также молодежные группы.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на электронный адрес proekt.brsm@gmail.com  c  пометкой    «Заявка на конкурс» и предоставить оригиналы  пакета  конкурсных документов и их электронную  версию  по  адресу: 220030,  г. Минск,  ул. Карла Маркса, 40, Общественное объединение «БРСМ».  Пакет документов  и  их  электронная  версия  для  участия в конкурсе направляются заказным письмом с уведомлением или доставляются  курьером  по  адресу:  220030, ул. Карла  Маркса, 40, г. Минск,  Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».

По словам секретаря  центрального  областного  комитета  БРСМ Варвары  Серовой,  в конкурсе нет призовых мест, и все инициативы, прошедшие отбор, смогут рассчитывать на поддержку. Что интересно, финансового порога тоже не предусмотрено.

Станислав  БЕЛОУСОВ.

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