БРСМ приглашает к участию в фотоконкурсе с вышиванкой

Белорусский республиканский союз молодежи приглашает поучаствовать в фотоконкурсе «Сэлфі & фота з вышыванкай».

«Использование национального орнамента в государственной символике, предметах быта, элементах декора и одежды — неотъемлемая часть повседневного обихода белорусов. Сегодня вышиванка пользуется популярностью и стала не только показателем культурной осведомленности, но и гражданской позиции. Союз молодежи продолжает проект «Беларусь — крыніца натхнення» и дает старт фотоконкурсу «Сэлфі & фота з вышыванкай». Он нацелен на изучение и сохранение национальных традиций, популяризацию культурного наследия белорусского народа, создание сегментов патриотической тематики с элементами национального орнамента в культурном интернет-пространстве», — рассказала Наталья Столпинская.

Фотоконкурс стартует 2 июня и продлится по 22 июня. К участию приглашаются представители учащейся, студенческой, работающей молодежи, спортсмены, творческие и научные ребята, актив и лидеры молодежных объединений, государственные и общественные деятели. Конкурсные работы принимаются в двух категориях: «селфи-фото» и «традиционное фото». Конкурсные работы категории «традиционное фото» (групповые и одиночные) могут быть представлены в номинациях «Фота малыша ў вышыванцы», «Фота закаханых ў вышыванцы», «Мая сям’я ў вышыванцы», «Моладзь у вышыванцы», «Вышыванка ў іншых краінах».

«В категории «селфи» участвуют фотографии, опубликованные с 2 июня по 22 июня в Instagram с указанием хештегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки и упоминанием официального аккаунта БРСМ. Профиль участника конкурса должен быть открытым, иначе регистрация творческой работы невозможна. Фотоработы в категории «традиционное фото» предоставляются в электронном виде на почту itbrsm@gmail.com c пометкой «Фотоконкурс «Сэлфі & фота з вышыванкай». Допускается использование графических редакторов для ретуши и других незначительных изменений. Фотоколлажи и фотомонтаж не допускаются к участию в конкурсе», — отметила завцентром.

На первом этапе члены жюри из присланных конкурсных работ выбирают по 3 лучшие фотографии в каждой номинации (кроме онлайн-конкурса) в категории «традиционное фото» и одну фотографию в категории «селфи-фото». В состав жюри входят организаторы конкурса, профессиональные фотографы и другие незаинтересованные лица. На втором этапе члены жюри оценивают отобранные фотографии по качеству, художественной ценности, идее и соответствию заданной теме. Победителями конкурса станут работы, набравшие большее количество баллов. Организаторы оставляют за собой право не определять победителя в какой-либо из номинаций и учредить дополнительного победителя в другой номинации, если при оценивании конкурсные работы будут иметь низкие баллы.

В номинации «онлайн» участвуют работы, которые заняли 4-е место в каждой категории по количеству баллов. С 23 июня по 30 июня они размещаются для зрительского голосования в официальной группе «Белорусский республиканский союз молодежи БРСМ» в социальной сети «ВКонтакте». Победителя определят по количеству голосов и наградят отдельно. Итоги конкурса будут подведены 30 июня. Авторы работ, занявшие призовые места в категориях «традиционное фото», «селфи-фото» и номинации «онлайн», будут награждены грамотами и ценными призами (фотоаппаратами мгновенной печати) во время проведения республиканского праздника «Дзень вышыванкi».

Организатором проекта выступает БРСМ при поддержке Министерства образования.

Источник: Белта