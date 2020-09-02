БРСМ проводит акцию «В школу с добрым сердцем»

В рамках ежегодной благотворительной акции «В школу с добрым сердцем» волонтеры БРСМ совместно с работниками Руденского горпоселкового Дома культуры посетили Дубровский социальный приют. Для ребят, которые на данный момент проживают в приюте, приезд гостей был настоящим праздником.

Они привезли выездную игротеку, поиграли с ребятами в настольные игры, подарили воспитанникам приюта канцелярские принадлежности и одежду.

— Мы приглашаем к сотрудничеству всех пуховчан, у которых есть возможность оказать в рамках акции посильную помощь. Акция проводится до 15 сентября. Мы собираем канцелярские товары, добротную одежду и обувь. Все это передадим ребятам из неполных и многодетных семей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, — отмечает первый секретарь РО ОО «БРСМ» Елена Мазаник. — Вещи и канцелярские товары можно приносить к нам в районный комитет по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51, каб. 11.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.