Будет ли навес?..

В редакцию обратились жители Марьиной Горки, которых интересует благоустройство остановочного пункта, расположенного напротив областного детского центра медицинской реабилитации “Пуховичи” по улице Октябрьская.

В обращении сказано, что во время непогоды в ожидании автобуса или маршрутного такси гражданам негде укрыться от дождя. На остановке установлена только одна лавка. А когда будет установлен навес?

Ответ редакции дала заместитель директора УП “Жилтеплосервис” КХ Ирина Зенько:

— На баланс нашего предприятия этот остановочный пункт был передан в июне текущего года. В этом году его благоустройство не было предусмотрено. В планы 2022 года будут внесены предложения по установке павильона на данном остановочном пункте.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.