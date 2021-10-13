Общество 

Будет ли навес?..

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В редакцию обратились жители Марьиной Горки, которых  интересует благоустройство   остановочного пункта, расположенного напротив областного детского центра медицинской реабилитации “Пуховичи” по улице Октябрьская.

В обращении сказано,  что во время непогоды в ожидании автобуса или маршрутного такси гражданам негде укрыться от дождя. На остановке установлена только одна  лавка. А когда будет установлен навес?

Ответ редакции дала заместитель директора УП “Жилтеплосервис” КХ Ирина Зенько:

— На баланс нашего  предприятия этот остановочный пункт был передан в июне текущего года. В этом году его благоустройство не было предусмотрено. В планы 2022 года будут внесены предложения по установке павильона на данном остановочном пункте.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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