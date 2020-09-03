Будет ли тепло? Что показали мониторинги котельных

Отопительный сезон все ближе. Готов ли район к осенне-зимнему периоду? Работники Пуховичского РОЧС совместно с УП “Жилтеплосервис” КХ проводят мониторинги готовности котельных к зиме.

В нашем районе 37 котельных, 30 из них находятся в подчинении Госпромнадзора. На минувшей неделе старший инженер группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пуховичского района Виталий Коваль и ведущий теплотехник УП «Жилтеплосервис» КХ Дмитрий Вергейчик посетили котельную в Блони и котельную №2 в Марьиной Горке.

Котельная в агрогродке Блонь — самая новая в районе. Ее ввели в эксплуатацию в декабре минувшего года.

— Котельная автоматизированная, работает на щепе, — говорит оператор Дмитрий Гордей. — Из трех котлов на данный момент задействован один. Он работает на обеспечение горячей водой жителей агрогородка.

Первая зима у котельной позади. Операторы уверены, что в этом году проблем в работе не будет. Отопительное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. И средства пожаротушения все в наличии и исправны.

— Во время мониторингов мы проверяем, прошел ли персонал котельной обучение по программе пожарно-технического минимума, — отмечает Виталий Коваль. — Кроме этого, проверяем, имеются ли в котельной производственные инструкции, в порядке ли документация.

Котельная №2 в Марьиной Горке была введена в эксплуатацию в 1991 году. Она обеспечивает теплом жителей микрорайона Новая Заря и все социально значимые объекты, которые находятся на этой территории. Сейчас для подогрева воды в сутки используется четыре тысячи кубов газа. В осенне-зимний период для обеспечения теплом жилых домов в сутки используется 25-30 тысяч кубов газа.

— Надо отметить, что работники котельных осознают важность своей работы, поэтому стараются оперативно устранить все недостатки и в полной готовности подойти к отопительному периоду, — продолжает Виталий Коваль. — По результатам посещения данных котельных можно сделать вывод, что персонал, обслуживающий котельные, готов к ликвидации аварийных ситуаций, а отопительное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.