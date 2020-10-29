Будьте вежливыми на переходах

Безусловно, дорога является местом повышенной опасности для всех без исключения категорий участников дорожного движения. Но есть уязвимая категория — пешеходы, малейшая ошибка которых может стать смертельной.

За 9 месяцев текущего года в Минской области произошло 166 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 49 человек и 121 получил травмы различной степени тяжести. В 70-80% случаев во всех ДТП с их участием виновны именно сами пешеходы.

10.01.2020 около 7:45 часов водитель автомобиля Опель Зафира двигался по ул. Октябрьской в г. Марьина Горка в направлении ул. Червенской, где вблизи ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод» не уступил дорогу пешеходам, пересекавшим проезжую часть дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на них. Причиной ДТП стала личная невнимательность водителя.

27.05.2020 около 14.40 часов водитель рейсового автобуса МАЗ, двигаясь по ул. Руденской в г.п. Руденск, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход, учащийся ГУО «Руденская СШ», получил телесные повреждения, с которыми доставлен в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», а после оказания медицинской помощи отпущен домой. Причиной ДТП явилось нарушение ПДД несовершеннолетним пешеходом.

Подобных примеров очень много. В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов, а также профилактики ДТП на пешеходных переходах 30 октября Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Пешеходный переход – место встречи вежливых людей!».

Что же касается обязанностей водителя – при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу.

Не выполнение требований Правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам также зачастую приводит к ДТП.

За указанный период в результате 53 ДТП по указанной причине погибли 9 пешеходов, 52 – получили травмы.

Пешеход обязан действовать на дороге предельно осмотрительно. Несмотря на то, что на пешеходном переходе он имеет преимущество перед транспортными средствами, необходимо убедиться в безопасности выхода на проезжую часть дороги.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста), находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть ГАИ Минской области на телефонную линию 102.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. В текущем году по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост аварий с участием несовершеннолетних на территории Минской области.

С начала текущего года на территории Минщины произошло 79 ДТП с участием детей, в результате которых 7 несовершеннолетних погибли (5 пассажиров и 2 пешехода) и 82 — получили травмы различной степени тяжести. 27 ДТП произошли по вине самих детей.

9 июля около 2 часов дня в д.Самохваловичи Минского район водитель 1972 г.р., управляя автомашиной «Тойота Королла», совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая после высадки из микроавтобуса «Мерседес Бенц» выбежала (спереди транспортного средства) на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП ученица 10 класса была госпитализирована в реанимационное отделение, где 13 июля скончалась.

И октябрьский трагический случай… 9 октября около 19.50 часов на 35 км автомобильной дороги М-4 «Минск-Могилев», водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Вольво ХС90», двигаясь по крайней левой полосе в направлении г. Минска, совершил наезд на переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на 11-летнего пешехода. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Световозвращающими элементами пешеход не был обозначен. На велосипеде, который погибший катил в руках, на обоих колесах имелись катафоты.

Мы обращаем внимание родителей и напоминаем о том, что именно они в первую очередь несут ответственность за своих детей! Необходимо на личном положительном примере с самого раннего возраста воспитывать у детей навык неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, объяснять детям последствия несоблюдения ПДД.

ОГАИ Пуховичского РОВД.