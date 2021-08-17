Будьте внимательны находясь у водоемов

Лето — прекрасная пора для отдыха у воды. Но, как показывает практика, находясь у водоемов, не все граждане всерьез задумываются о безопасности и своей, и, что особенно тревожно, — собственных детей.

В нынешнем году, к сожалению, динамика гибели людей на водах далеко не позитивная. Происходили трагедии и с детьми, что свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны родителей.

По состоянию на 1 августа текущего года на территории Минской области утонуло 5 несовершеннолетних, а в минувшем году за такой же период — ни одного. Получали подростки и серьезные травмы во время купания в водоемах.

Так, 11 июля несовершеннолетняя жительница города Марьина Горка, купаясь в водохранилище Михайловское, запуталась в металлическом тросе, находящемся под водой. Избежать трагедии помогла бдительность граждан и своевременное прибытие к месту происшествия сотрудников Пуховичского РОЧС. Девочку освобождали от троса с применением гидравлического инструмента.

Здесь нелишне напомнить, что купаться следует только в предназначенных для этого местах. В случае установления фактов купания в запрещенных местах озер, рек или водоемов наступает административная ответственность по статье 24.42 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которой предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере от одной до трех базовых величин. Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Уважаемые пуховчане! Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших детей опасности. Помните: жизнь ваших близких во многом зависит от вас самих. И дети — это наше счастливое будущее.

Юлия САВИНСКАЯ,

помощник прокурора Пуховичского района.