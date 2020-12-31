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Бычок Гриша встречает свой год в бодром настроении

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Александр Королько и бычок Гриша.

Совсем скоро вступит в свои права новый 2021-й год. По восточному календарю это год Белого металлического Быка, который отличается своим сильным характером.

О том, какой норов у этого животного, хорошо знает Александр Королько из агрогородка Блонь.

Александр Владимирович всю жизнь трудился механизатором в ОАО «Племенной завод «Индустрия»,  и, когда вышел на пенсию, также не сидит сложа руки. У них с женой Лидией Ивановной,  к слову, в свое время работавшей на свиноводческом комплексе, большое подсобное хозяйство.

Но гордость Александра Владимировича — бычок Гриша. К нему у хозяина  отношение особое. Гришу он балует  вкусной, специально выращенной тыквой.  А еще в меню — сочная свекла, вареный картофель, овощи и яблоки.

Спит бычок  в золотистой ароматной соломе.  И встречает свой год в бодром настроении. Еще бы, ведь хозяин ухаживает за ним как за ребенком.  Бычок физически силен, обладает определенным упрямством, не против продемонстрировать  свои рожки.

Александр Владимирович говорит, что своему хозяйству (а в сарае буренка-мама Малюта и телочка Майя, свиньи, утки, курочки) отдает все свое свободное время.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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