Бычок Гриша встречает свой год в бодром настроении

Совсем скоро вступит в свои права новый 2021-й год. По восточному календарю это год Белого металлического Быка, который отличается своим сильным характером.

О том, какой норов у этого животного, хорошо знает Александр Королько из агрогородка Блонь.

Александр Владимирович всю жизнь трудился механизатором в ОАО «Племенной завод «Индустрия», и, когда вышел на пенсию, также не сидит сложа руки. У них с женой Лидией Ивановной, к слову, в свое время работавшей на свиноводческом комплексе, большое подсобное хозяйство.

Но гордость Александра Владимировича — бычок Гриша. К нему у хозяина отношение особое. Гришу он балует вкусной, специально выращенной тыквой. А еще в меню — сочная свекла, вареный картофель, овощи и яблоки.

Спит бычок в золотистой ароматной соломе. И встречает свой год в бодром настроении. Еще бы, ведь хозяин ухаживает за ним как за ребенком. Бычок физически силен, обладает определенным упрямством, не против продемонстрировать свои рожки.

Александр Владимирович говорит, что своему хозяйству (а в сарае буренка-мама Малюта и телочка Майя, свиньи, утки, курочки) отдает все свое свободное время.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.