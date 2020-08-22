C 25 августа по 5 сентября включаем ближний свет фар

С 25 августа по 5 сентября на территории Минской области Госавтоинспекция проводит специальный комплекс мероприятий «Внимание — дети!», в рамках которого под девизом «Будь примером своему ребенку!» 28 августа также организовано и проведение Единого дня безопасности дорожного движения, направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма перед началом учебного года.

В первые дни, когда учащиеся пойдут в школу, областная Госавтоинспекция и представители образования в рамках недели безопасности дорожного движения встретятся с учащимися и их родителями, чтобы еще раз поговорить о важных вопросах, касающихся правильного и безопасного поведения на улично-дорожной сети, в автотранспорте, обозначению световозвращающими элементами в темное время суток, а также культуре поведения и взаимоуважению между участниками дорожного движения.

!!! Также очень важно напомнить нашим уважаемым водителям о том, что во время специального комплексного мероприятия «Внимание – дети!» водителям всех транспортных средств, при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар, либо дневные ходовые огни (при их наличии), быть максимально внимательными, особенно вблизи детских учебных учреждений, пешеходных переходов и на дворовых территориях.

За нарушение данного требования, предусмотренного п.166.9 ПДД, в отношении водителей применяется административная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. В текущем году по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост аварий с участием несовершеннолетних на территории Минской области.

Так, за 7 месяцев текущего года произошло 53ДТП, в результате которых 5 несовершеннолетних погибли и 54 получили травмы различной степени тяжести. 19 ДТП произошли по вине самих детей.

Основными ошибками несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП явились: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, а также нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых. Вот некоторые примеры:

4 июля в 20.00 часов в д. Носилово Молодечненского района водитель 1983 г.р., двигаясь на автомобиле «Фольксваген Шаран», совершил наезд задним правым колесом автомобиля на малолетнего пешехода, который находился у края проезжей части дороги. В результате ДТП ребенок с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу, но госпитализация, к счастью, малышу не потребовалась.

27 июля около 20.00 часов в а/г Лесной Минского района водитель 1952 г.р., двигаясь на автомобиле «Шкода Фабия» по дворовой территории, совершил наезд на ребенка, 2014 г.р., который перебегал проезжую часть дороги. Пострадавший с полученными телесными повреждениями госпитализирован.

Следующий пример печален тем, что данного происшествия можно было избежать, но элементарные меры безопасности не соблюдены, а результатом оказалась гибель десятиклассницы:

Так, 9 июля около 2 часов дня в д. Самохваловичи Минского района, водитель 1972 г.р., управляя автомашиной «Тойота Королла», совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая после высадки из микроавтобуса «Мерседес Бенц» выбежала (спереди транспортного средства) на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП ученица 10 класса была госпитализирована в реанимационное отделение, где 13 июля скончалась.

Уважаемые взрослые, объясняйте детям, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части, обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Период окончания летнего отдыха и начала учебы традиционно характеризуется наличием ряда угроз обеспечению безопасности детей на дороге. Одним из основных таких рисков является увеличение активности перевозки детей из мест отдыха, детских лагерей личным транспортом, а также в составе организованных групп автобусами.

На тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров влияет то обстоятельство, что ряд взрослых при перевозке детей все же пренебрегают использованием пассивных средств безопасности (автокресел, бустеров, специальных подушек), либо перевозят малолетних детей в детских удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности. Но помимо этого, к глубокому сожалению, находятся и злостные нарушители, которые, не боясь ответственности и последствий садятся за руль в алкогольном опьянении, тем более, когда в автомобиле находятся несовершеннолетние пассажиры:

Так, 11 июля около 10 вечера в Смолевичском районе водитель 1999 г.р., управляя автомобилем «СИТРОЕН ZX» в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего на закруглении дороги, не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием на сельскохозяйственные угодья. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры: 2006 г. р., 2006 г. р., и 2008 г. р., которые с полученными травмами были госпитализированы. Все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

И вот как раз пример, когда водитель заранее позаботился о безопасности ребенка, да, произошло ДТП, но благодаря тому, что ребенок находился в специально удерживающем детском устройстве – удалось избежать более серьёзных травм: 25 июня около 6 вечера в Пуховичском районе водитель, управляя автомобилем «Рено», не справилась с управлением транспортного средства, съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП малолетний пассажир, 2017 г.р., с полученными телесными повреждениями был госпитализирован.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ. Уважаемые взрослые! В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

Согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

Пока не закончилась теплая пора, на дороге мы нередко встречаем велосипедистов, и к сожалению, среди взрослых мы видим на большой дороге и детей. А ведь правила гласят — нахождение детей-велосипедистов до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования без сопровождения взрослых категорически запрещено. Поэтому не будет лишним провести разъяснительную беседу родителям с детьми по безопасному велодвижению, чтобы не случилось неприятной ситуации, как в приведенных ниже случаях:

Так, 4 июля около 17.00 часов в г. Слуцке водитель 1997 г.р., двигаясь на автомобиле «Опель Вектра», совершил наезд на малолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате ДТП мальчик, 2013 г.р. с полученными травмами госпитализирован.

18 июля около 17.30 часов в д. Полочаны Молодечненского района, водитель 1993 г.р., управляя автомашиной «Опель Омега», совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая двигаясь на велосипеде по тротуару, внезапно начала переезжать проезжую часть. Пострадавшая с полученными травмами была доставлена в больницу.

Также тревожна статистика с такой категорией участников дорожного движения, как несовершеннолетние водители, причем имеются факты не только «бесправного вождения», но и управление транспортным средством несовершеннолетним в состоянии алкогольного опьянения со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Так, 28 июня около 01.00 часов в а/г. Самохваловичи Минского района, несовершеннолетний, 2004 г.р., не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон припаркованного вблизи жилого дома автомобиля «ВАЗ 2106». Около 01.30 часов указанный гражданин, управляя угнанным автомобилем, неправильно выбрал безопасную скорость для движения и совершил наезд на заборное ограждение жилого дома. В результате

ДТП несовершеннолетний правонарушитель с полученными телесными повреждениями был госпитализирован.

Это происшествие, да и ряд других, где за рулем оказываются несовершеннолетние, говорит не только о виновности самих водителей, но халатности и безответственности со стороны взрослых!

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание родителей и напоминает о том, что именно они в первую очередь несут ответственность за своих детей! Необходимо на личном положительном примере с самого раннего возраста воспитывать у детей навык неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, объяснять детям последствия несоблюдения ПДД.

Путь ребенка в школу и обратно домой должен быть безопасным! Напомните основные правила поведения на дороге! Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! В обязательном порядке обозначьте школьную сумку, одежду ребенка световозвращающими элементами!

За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, родители могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Уважаемые взрослые! Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и контроля, будьте добрым примером для них!

ГАИ Пуховичского РОВД.