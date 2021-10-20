Ценные подарки из рук Министра обороны

15 октября в Центральном Доме офицеров прошло чествование военнослужащих срочной военной службы, добившихся лучших результатов по итогам 2020/2021 учебного года, а также матерей лучших солдат срочной военной службы. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин поблагодарил за службу лучших солдат белорусской армии.

Из разных воинских частей и подразделений Вооруженных Сил в Минск прибыли 60 лучших солдат и сержантов. Это те, кто неоднократно показывал хорошие результаты боевой подготовки. Многие были на полигонах стратегического белорусско-российского учения «Запад-2021». И там подтверждали, что наша армия способна противостоять любым вызовам и угрозам. Из рук министра обороны лучшие солдаты получили грамоты и ценные подарки.

В числе лучших – уроженцы Пуховичского района Олег Савицкий и Егор Кисель. Олег проходит службу в 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке, Егор несет службу в военной части 01266 в Молодечненском районе. Почетными гостями торжественного мероприятия стали их мамы — Елена Степановна и Елена Валентиновна.

Глава военного ведомства поздравил присутствующих с достижением высоких результатов и поблагодарил женщин за воспитание достойных граждан нашей Родины — Республики Беларусь.

Елена Свиридова.