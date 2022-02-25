ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА РЕФЕРЕНДУМОМ ОТКРЫЛСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОФЦЕНТРЕ

Начиная с первого дня досрочного голосования в центре будет аккумулироваться информация о ходе референдума. Ее будут предоставлять более чем 40 тысяч национальных наблюдателей.

Напомним, представители профсоюза совместно с крупнейшими общественными объединениями страны активно участвуют в референдуме. Это стало известно 29 января 2022 года в ходе Пленума ФПБ. В частности, одно из основных направлений этой совместной работы – как раз наблюдение за ходом голосования. Всего общественными объединениями, политическими партиями, гражданами выдвинуто более 40 тысяч национальных наблюдателей. Это люди разных возрастов, профессий. Они аккредитованы на всех участках во всех регионах страны. И уже в первый день досрочного голосования многие из них приступили к работе.

Стоит отметить, что все наблюдатели прошли необходимое обучение. И сейчас каждый из них четко знает свои права и обязанности, а также основные законодательные аспекты организации работы комиссий по референдуму. Они полноценно могут оценить обстановку на избирательном участке или высказать свою оценку организации формы голосования.

Сегодня к своей работе приступил и общественный информационный центр по наблюдению за референдумом при национальном профцентре, в котором оперативно аккумулируется информация от наблюдателей о ходе голосования по всей стране.

– С помощью общественного информационного центра мы организовали четкий контроль за правильностью организации референдума и работы комиссий, – рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. – Это позволит нам иметь объективную информацию из первых уст с участков голосования. В случае необходимости мы можем оперативно проверить любую информацию. Таким образом исключается возможность искажения данных. Интернет может наполняться разными слухами, но у нас есть объективная информация. Мы ежечасно в режиме реального времени получаем сведения о том, что происходит на участках. Аккумулируем их в общественном информационном центре и готовы передать СМИ и общественности.

Институт национальных наблюдателей есть во многих странах мира. В Беларуси, как и за рубежом, их главная задача – обеспечить контроль за соблюдением всех установленных законодательством процедур во время голосования. Во время обучения все наблюдатели были настроены на то, что в случае выявления тех или иных объективных нарушений они должны подать соответствующее заявление в комиссию. Это нужно, чтобы недочеты были оперативно устранены. В свою очередь общественный информационный центр на базе национального профцентра будет фиксировать и аккумулировать информацию обо всех внештатных ситуациях на участках.

Подводя предварительные итоги сегодняшнего дня, Михаил Орда подчеркнул, что каких-либо проблемных вопросов на участках не возникало.

– У людей есть возможность прийти и свободно проголосовать, – информировал лидер национального профцентра. – Были небольшие шероховатости в работе, и все они устранены в процессе. В частности, на одном из участков в Гродненской области наблюдатели обратились в комиссию с просьбой перенести их место дислокации, чтобы они могли свободно контролировать процесс голосования. Комиссия учла это предложение и предоставила возможность наблюдателям переместиться для лучшего обзора. Это говорит о том, что все нюансы в процессе голосования можно оперативно решить.

Вероника СОЛОВЕЙ