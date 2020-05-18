Цены под контролем — комитет госконтроля провел мониторинг магазинов

Комитет государственного контроля Минской области в рамках контроля за состоянием потребительского рынка провел в апреле мониторинг 51 объекта розничной торговли.

Нарушения и недостатки выявлены практически во всех проверенных магазинах. К примеру, в 15 магазинах на территории Червенского, Логойского, Минского, Слуцкого, Копыльского, Дзержинского, Клецкого, Вилейского, Мядельского районов зафиксировано превышение уровня торговых надбавок на социально значимые товары, рекомендованного Министерством антимонопольного регулировании и торговли, что привело к удорожанию товаров.

Отдельные виды отечественных товаров в продаже отсутствовали в 14 магазинах. С истекшим сроком годности и без документов, подтверждающих качество, реализовывалась продукция в трех магазинах. Нарушались правила торговли в 12 магазинах. По предложению Комитета указанные нарушения и недостатки устранены.

Следует отметить, что с 19 апреля в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 апреля 2020 года № 30 соблюдение ограничений (предельных максимальных нормативов рентабельности, надбавок импортера и торговых надбавок) при формировании цен на социально значимые товары является обязанностью субъектов хозяйствования.

Согласно этому постановлению к социально значимым отнесено 26 групп товаров, в том числе мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), рыба свежая, свежие овощи (картофель, свекла, морковь, белокочанная капуста, репчатый лук, огурцы, помидоры), чай, кофе и другие.

Нарушение установленного порядка формирования и применения цен влечет административную ответственность.

Сектор контроля потребительского рынка Комитета госконтроля Минской области.