Цех деревообработки Пуховичского лесхоза увеличил объемы экспорта

В марте прошлого года в Марьиной Горке был создан деревообрабатывающий цех Пуховичского лесхоза, где поначалу работала одна линия лесопиления, смонтированная на базе станков, которые были перевезены из Шацкого участка деревообработки. К концу года на этом оборудовании было произведено более 3,5 тысячи метров кубических пиломатериалов.

В текущем году объемы деревообработки в цеху возросли. За 8 месяцев они составили 8399 метров кубических. Такой значительный прирост обеспечивает установленная осенью прошлого года и запущенная в рабочий режим в январе текущего года вторая технологическая линия лесопиления, состоящая из пяти новых станков марки Walter.

Продукция, выпускаемая на этих технологических линиях (пиломатериалы обрезные хвойных пород) — высокого качества. Она отправляется в основном на экспорт.

За счет модернизации цеха значительно увеличилась выручка от экспорта продукции. За 8 месяцев текущего года она составила без малого 1 миллион 100 тысяч долларов.

Деревообработка осуществляется практически без отходов. На экспорт отправляется также щепа топливная, которой реализовано за 8 месяцев на 62,8 тысячи долларов. Более 83 тысяч долларов получено от реализации низкосортной древесины. Востребованы и опилки, реализация которых в текущем году принесла лесхозу уже более 27 тысяч долларов.

Продукция цеха деревообработки сегодня поставляется в основном в Германию, Литву, Нидерланды.

— Ситуация с распространением в мире коронавируса, из-за которой сократилось производство продукции многих предприятий за рубежом, на работе нашего цеха практически не отразилась, — отмечает начальник цеха деревообработки Андрей Сакович. — Зарубежные партнеры, которым мы отправляем нашу продукцию, четко выполняют свои договорные обязательства. И мы в свою очередь строго соблюдаем график поставок.

Возможности цеха деревообработки планируется расширять и дальше, но не забывают на предприятии и об обеспечении работников хорошими условиями труда. Летом был завершен ремонт административного здания, в котором имеются бытовые помещения, душевые кабинки, комната для приема пищи. Построен навес для хранения экспортной продукции, заасфальтирована основная часть территории цеха.

Сегодня в цеху деревообработки Пуховичского лесхоза трудится около 50 человек. Работа организована в две смены по 12 часов. Станки останавливаются лишь на короткое время для обслуживания. Все понимают важность их максимального использования.

Андрей МАЗАНИК.