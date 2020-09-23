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Цех деревообработки Пуховичского лесхоза увеличил объемы экспорта

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Станочник 4-го разряда Юрий Бардиян.

В марте прошлого года в Марьиной Горке был создан деревообрабатывающий цех Пуховичского лесхоза, где поначалу работала одна линия лесопиления, смонтированная на базе станков, которые были перевезены из Шацкого участка деревообработки. К концу года на этом оборудовании было произведено более 3,5 тысячи метров  кубических  пиломатериалов.

В текущем  году  объемы деревообработки в цеху возросли. За 8 месяцев они составили 8399  метров кубических. Такой значительный прирост обеспечивает установленная осенью прошлого года и запущенная  в  рабочий  режим  в январе текущего года вторая технологическая линия лесопиления, состоящая из пяти новых станков марки Walter.

Продукция, выпускаемая  на   этих  технологических  линиях (пиломатериалы обрезные хвойных пород) — высокого качества. Она отправляется в основном на экспорт.

За счет модернизации цеха значительно увеличилась выручка от экспорта продукции. За 8 месяцев текущего года  она  составила  без  малого 1 миллион 100 тысяч долларов.

Деревообработка осуществляется практически без отходов. На экспорт отправляется также щепа топливная, которой реализовано за 8 месяцев на 62,8 тысячи долларов. Более 83 тысяч долларов получено от реализации низкосортной древесины. Востребованы и опилки, реализация которых в текущем году принесла  лесхозу уже более 27 тысяч долларов.

Продукция цеха деревообработки сегодня поставляется в основном в Германию, Литву, Нидерланды.

— Ситуация с  распространением  в мире коронавируса, из-за которой  сократилось производство продукции многих предприятий  за рубежом,  на работе нашего цеха практически не отразилась, — отмечает  начальник  цеха деревообработки  Андрей  Сакович. — Зарубежные партнеры, которым мы  отправляем нашу  продукцию,  четко выполняют свои договорные обязательства. И мы в свою очередь строго соблюдаем график поставок.

Станочник 4-го разряда Максим Нарейко.

Возможности цеха деревообработки планируется расширять и дальше, но не забывают на предприятии и об обеспечении работников хорошими условиями труда. Летом  был завершен ремонт административного здания, в котором имеются бытовые помещения,  душевые кабинки, комната для приема пищи. Построен  навес  для хранения  экспортной   продукции,  заасфальтирована основная часть  территории цеха.

Сегодня в цеху деревообработки Пуховичского лесхоза трудится около 50 человек. Работа организована в две смены по 12 часов. Станки  останавливаются  лишь  на  короткое время для обслуживания. Все понимают   важность их максимального  использования.

Андрей МАЗАНИК.

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