Чего не хватает жителям «Криницы»?

По моему твердому убеждению, с каждым годом Марьина Горка меняется в положительную сторону. Строятся новые объекты, появляются целые жилые кварталы, прокладываются дороги. Такую тенденцию можно заметить и на примере микрорайона Криница. В этой части города я живу последние семнадцать лет и имею возможность сравнить, как было и как стало…

Сразу стоит отметить, что разделение на микрорайоны у нас в городе условное.

Когда я переехал за железную дорогу, Криница, мягко говоря, не радовала: разбитые тротуары, местами — их отсутствие, серые однотипные многоэтажки, кое-как обустроенные игровые площадки… С того времени многое изменилось. Построено несколько новых жилых домов, что, в свою очередь, повлекло благоустройство прилегающих территорий. К примеру, появилось несколько хороших детских площадок, уложены асфальтированные дороги и тротуары. Открылись новые магазины, отделение почты и клуб-ресторан. Повысилось качество транспортного обслуживания: автобус ходит чаще.

Однако главная проблема микрорайона остается актуальной: здесь по-прежнему не хватает парковых зон. Раньше роль парка выполнял школьный двор. На территории учреждения образования растут деревья, есть турники, лавочки, беседки. Школа ограждена, но по всему периметру были стихийно организованные проходы в ограждении, через которые жители беспрепятственно проникали на территорию. Руководство школы на протяжении долгого времени пыталось решить эту проблему, заделывая разорванную сетку. Но, сколько помню, дело до конца довести ни разу не удалось. Днем школьный рабочий проводил ремонт, а на следующее утро можно было снова спокойно пройти по привычному пути. А недавно случилось чудо…

Перед началом учебного года ограждение снова отремонтировали, и до сих пор пройти через школу не представляется возможным.

— На первом месте для меня стоит безопасность учеников и сохранность школьного имущества, — говорит директор ГУО «Марьиногорский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Вадим Кушнеров. — О том, что школа выполняла своего рода функцию парка для местных жителей, я прекрасно знаю. Но нужно понимать, что это территория государственного учреждения со строго очерченным периметром. Вы думаете, что сейчас не ломают ограждение? Как бы не так. Мы регулярно занимаемся ремонтом, но уже гораздо реже. Тем более, что теперь вокруг школы уложены тротуары, и вопрос удобства передвижения для жителей решен.

Но вернемся к главной проблеме: где быть парку? Где жителям Криницы заниматься спортом? Где молодым мамам гулять с колясками? Конечно, можно пройтись к реке, но там вы найдете только железную лавочку, на которой сидеть комфортно разве что в теплую погоду, а разбросанный мусор после алкогольного досуга некоторых граждан не вызывает желания тут находиться. Можно посидеть во дворе на детской площадке. На этом варианты заканчиваются…

Многие жители со мной согласятся, что тут просто необходим свой небольшой парк, сквер, зеленая зона с воркаут-площадкой. На мой взгляд, отличным местом для его размещения может стать пустырь между домами Криничная 18 и Последовича 9. К слову, там несколько лет назад обозначили площадку под стройку торгового объекта, которая так и не началась.

В Новой Заре есть прекрасный парк, лес и Аллея воинской Славы. В центре города расположен замечательный парк имени Любы Гайдученок. Так, быть может, теперь стоит подумать о том, чтобы и у жителей Криницы появилась своя зона отдыха?

Станислав БЕЛОУСОВ.