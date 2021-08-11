Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексированы в Минской области. Соответствующее решение Миноблисполкома от 30 июля 2021 года №634 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 23,467 (до этого — 20,842).

Показатель применяется при использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: БелТА