Чем опасно самолечение от COVID-19

Самолечение от COVID-19 опасно для жизни и порой чревато необратимыми последствиями. Зачастую в больницу поступают люди с уже запущенной стадией болезни, когда врачебное вмешательство уже не помогает и, как следствие, растет количество летальных исходов…

Все это можно считать простым пренебрежением своим здоровьем. Поэтому важно помнить, что безопасного лекарства не существует и даже безрецептурные препараты нельзя считать безопасными.

Риски самолечения:

1. Неэффективность. Препараты без назначения не оказывают заявленного эффекта или просто скрывают симптомы заболевания. Это может вызывать прогрессирование болезни, ухудшение состояния и развитие осложнений.

2. Привыкание. Существует стойкое заблуждение о том, что коронавирус, как и ОРВИ, нужно лечить антибиотиками. Научно доказано, что антибиотики предназначены только для борьбы с бактериями. Поэтому Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что при чрезмерном применении антибиотиков возникает резистентность, то есть устойчивость или привыкание. И когда возникнет ситуация, при которой человеку действительно требуется назначить антибиотик, то он уже оказывается абсолютно бесполезным. Именно поэтому, когда врач назначает препараты этой группы, то обязательно учитывает возраст, пол, общее состояние организма и старается максимально избежать побочного действия.

3. Несовместимость препаратов. Некоторые лекарственные препараты не сочетаются друг с другом. Они могут ослаблять или усиливать действие другого препарата на организм и вызывать побочные эффекты. При самолечении это не учитывается, что влечет за собой ухудшение состояния, прогрессирование болезни и развитие осложнений.

4. Побочные эффекты. Чаще всего нежелательные проявления возникают со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе, рвота, жидкий стул. Бесконтрольное применение антибиотиков приводит к гибели нормальной микрофлоры кишечника, в результате развивается дисбактериоз. Побочные эффекты могут возникнуть и со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, боли в области сердца, увеличение или снижение артериального давления. Лекарственные препараты могут повышать свертываемость крови – это риск развития инсультов и инфарктов, или наоборот, разжижать кровь – это повышенный риск кровотечения. Возможно развитие анемии, лейкопении. И наконец, один из наиболее вероятных побочных эффектов – аллергическая реакция.

По материалам СМИ.