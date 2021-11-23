Чем отмечен этот сельскохозяйственный год, рассказал Александр Маевский
Этот год был сложным для аграриев нашего района. Летняя засуха, конечно же, не лучшим образом отразилась на получении урожая зерновых культур. Хотя было сделано все, чтобы вырастить весомый колос.
— Люди во время уборочной трудились очень напряженно. На полях работала современная высокопроизводительная техника. Все это позволило в оптимальные сроки завершить жатву с минимальными потерями, — рассказывает начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Александр Маевский. — Благодаря хорошей организации работы мы одними из первых выполнили государственный заказ по зерну.
Чем еще отмечен этот сельскохозяйственный год?
Произошло реформирование сельхозорганизаций. К КСУП “Пуховичский райагросервис” присоединили ОАО “Сутинский”, к КСУП “Индустрия-СХ” присоединили КСУП “Турин”. В этом есть свои плюсы. В Турине не было специалистов. А КСУП “Индустрия-СХ” экономически крепкое хозяйство. Здесь есть своя строительная бригада. Это позволит вести своими силами строительство. В первую очередь — животноводческих помещений, других объектов. В “Индустрии-СХ” много сделано для содержания и сохранности молодняка. Планируется в перспективе построить современную МТФ. И тем самым сократить количество малоэффективных ферм. Сегодня, как показывает практика, меньшие фермы более затратные, и хозяйствам невыгодно содержать их. Жизнь требует строить современные комплексы с соответствующей “начинкой”, отвечающей требованиям времени. Такой комплекс не меньше чем на тысячу голов будет построен в Дубровке.
Что касается реформирования хозяйств, то благодаря ему часть туринских земель отошла к ОАО “Машпищепрод”. И это позволит расширить площадь под картофель до 1050 гектаров. И таким образом обеспечить производство качественным сырьем. К слову, на предприятии планируется строительство современного картофелехранилища.
Для эффективной работы на полях необходима не просто техника, а машины высокого класса. И управлять ими должны люди, хорошо знающие свое дело. В следующем году машинно-тракторные парки сельхозорганизаций существенно обновятся, пополнятся автомобилями Маз с прицепами, энергонасыщенными тракторами, почвообрабатывающей техникой, посевными агрегатами, погрузчиками. Наш район по количеству приобретенной техники лидирует в области.
Мне хотелось бы отметить, что у нас уже стало хорошей традицией, когда во время сельхозкампаний более успешные коллективы оказывают помощь соседям. Руководитель КСУП “Агро-Оберег” Петр Козак всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. В этом году техника и люди сельхозорганизации трудились на севе, уборке урожая в соседних сельхозорганизациях. Аграрии таких организаций, как “Светлая нива”, “Зазерка”, “Дукора-Агро” трудятся в других хозяйствах, чтобы помочь завершить важную сельскохозяйственную кампанию.
В ноябре с поля традиционно уходит техника с плугами. В этом году мы уже завершили подъем зяби. А вот вывозка органики продолжается. Делается задел под будущий урожай.
Хочу сказать искренние слова благодарности всем труженикам агропромышленного комплекса, руководителям, специалистам района за добросовестный труд. И поздравить с праздником — Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Хочется пожелать им успехов, здоровья и всех благ.
Анастасия ПЛЕТНЕВА.