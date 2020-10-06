Чем полезен для растений биогумус? Ответ нашли работники КФХ «Юницкого»

Представить себе растениеводство или огородничество без минеральных удобрений сегодня практически невозможно. Но любая хозяйка, любой дачник, фермер скажут, что все же нет ничего лучше, чем органические средства, способные улучшить урожай, сделать его экологически безопасным.

Одна из разновидностей такой безопасной органики — биогумус.

БИОГУМУС — это природная органическая добавка для почвы, высококачественное органическое удобрение, полученное путем переработки навоза и органических отходов специальными видами дождевых червей. Дождевые черви, переваривая органику, насыщают ее аминокислотами, ферментами и другими биологически активными веществами.

— Биогумус обладает высокой концентрацией почвенных микроорганизмов, содержит полный комплекс минералов, ферментов, витаминов, а также макро- и микроэлементов, необходимых для роста и развития растений, — рассказывает Василий Павловский, заместитель директора ЗАО «Струнные технологии» по био- и агротехнологиям. — Биогумус подходит для улучшения большинства почв. Рекомендован к применению для любых растений, овощей и фруктов. В отличие от удобрений не перенасыщает почву. Снабжает растения натуральными элементами питания, улучшает структуру почвы и защищает растения от заболеваний. Кроме всего этого, биогумус обладает пролонгированным действием в течение 3-4 лет. В нем нет патогенной микрофлоры, не содержатся яйца гельминтов, семена сорняков, нет неприятного запаха.

Считается, что биогумус в 10-15 раз эффективнее большинства других органических удобрений.

Убедиться в этом уже успели работники крестьянского (фермерского) хозяйства «Юницкого», где не первый год используют биогумус в производстве сельхозпродукции.

— Мы добавляем биогумус в теплые грядки, используем в теплицах, обрызгиваем жидкими составами деревья, — говорит Василий Павловский. — И видим однозначно положительный результат. Смешивая обычный песок и биогумус в определенных пропорциях, мы получаем почву, на грядках с которой собираем по несколько урожаев за сезон.

В том, какой это урожай, может убедиться каждый пуховчанин, придя на осеннюю ярмарку, где всегда представлена продукция КФХ «Юницкого». Здесь вы купите яблоки, груши, картофель, огурцы, помидоры и другую сельхозпродукцию, выращенную на органических удобрениях, экологически чистую и безопасную.

Кроме того, на торговой точке представлен теперь и расфасованный биогумус, который в хозяйстве уже не только используют, но и производят.

— Мы изначально хотели делать биогумус самостоятельно, потому что в представленной на рынке продукции чаще всего имеются различные добавки, — говорит Василий Павловский. — Приобрели для этих целей красных калифорнийских червей и наполнили органическими отходами и навозом первые емкости.

Сейчас под производство биогумуса оборудованы уже специальные помещения, установлено специальное оборудование. В установках с органикой «работают» по 25 тысяч червей на квадратном метре (это оптимальное число для переработки органики). Каждые 7 дней срезается нижний пласт (это уже практически готовый биогумус, из которого затем удаляется лишняя влага) и загружается новый слой. Производство непрерывное, всесезонное.

Затем после сепарации биогумус сортируется в пакеты или мешки. Продукт готов к реализации. К слову, биогумусом из Марьиной Горки заинтересовались и российские фермеры. Первые партии продукции уже уехали в соседнюю страну.

Все желающие оценить качество биогумуса и его пользу для растений могут приобрести его во время осенних ярмарок на торговой точке КФХ «Юницкого» или подъехать на территорию самого хозяйства, где есть небольшая торговая точка с продукцией собственного производства.

Способ применения

Для приготовления почвенных смесей одну часть биогумуса смешивают с 3-5 частями почвы или торфа.

При посеве сельхозкультур следует равномерно распределить биогумус по поверхности участка, перемешать с почвой и полить. Затем провести сев семян или высадку рассады. На 1 квадратный метр почвы нужно не менее 0,5-1 килограмма биогумуса (для рассады — 50-200 грамм в лунку).

При посадке кустарников в посадочную ямку вносят 1,5-2 килограмма биогумуса.

Для полива и подкормки, опрыскивания растений готовят жидкий раствор в соотношении биогумуса и воды 1 часть к 5-7 частям.

Хранить биогумус нужно при температуре +5 +30 градусов.

Производитель

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Юницкого».

Пуховичский район, Новоселковский сельский Совет,

200 метров южнее деревни Загай.