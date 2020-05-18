Чем примечательна Беларусь — в нашей стране создают интерактивную карту

Интерактивная карта Беларуси – это культурно значимый проект, созданный для популяризации нашей страны как туристического направления среди местных и зарубежных жителей.

Цель проекта – доступно и захватывающе рассказать про Беларусь, её многогранность, колорит, самобытность и красоту. Интерактивная карта-сайт станет полноценным карманным гидом, который даст возможность взглянуть и открыть Беларусь под новым углом.

С помощью краудфандинговой платформы ulej.by у каждого есть возможность поддержать проект и стать частичкой создания Интерактивной карты Беларуси.

Карта проста и удобна в применении — пользователю необходимо лишь выбрать интересующий слой, подготовиться к волне впечатлений, зарядить фотокамеру и начать изучать маршрут!

Каждый слой – это один из видов туризма: исторические достопримечательности, гастротуры, сезонный отдых, медицинское оздоровление, флора и фауна и др. Всего 32 направления, тесно связанные друг с другом и создающие полную картину о Беларуси.

Команда проекта собрала у коренных жителей каждой из областей информацию о любимых местах «must-visit*» и включила их в карту. Куда сходить вечером, где найти лучшую кухню, какие парки отдыха посетить, где прыгнуть с парашютом – всё здесь. Онлайн карта-путеводитель выполнена на белорусском, русском и английском языках (впоследствии планируются переводы на языки стран-соседей и др).

Проект нацелен на продвижение Беларуси как нового привлекательного туристического направления, чтобы наша страна стала тем вариантом путешествия, куда захочется возвращаться из раза в раз и продолжать знакомство с потрясающими национальными парками, модными хипстерскими районами, ресторанами мирового уровня и т.д.

Развитие туристической сферы помогает повысить уровень жизни государства, создать рабочие места, приносит доходы и развивает инфраструктуру.

Команда проекта «Интерактивная карта Беларуси» — специалисты туризма компании Acrobat Travel. Поддержать проект и узнать подробности: https://ulej.by/project?id=1387814

Откроем Беларусь вместе!