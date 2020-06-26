Чем привлекает молодежь ОАО «Голоцк»

Ежегодно летом после окончания учебных заведений на свое первое рабочее место приходят молодые специалисты. Некоторые, отработав обязательный срок после распределения, возвращаются на родину, устраиваются на другую работу или вовсе меняют профессию. Но есть и те, кто остается на первом рабочем месте, обустраивается и пускает корни.

Как известно, работа в сельском хозяйстве — одна из самых тяжелых. Поэтому не удивительно, что кто-то, вкусив этот нелегкий хлеб, задумывается о том, чтобы изменить жизнь. Но это не о них, молодых специалистах, которые пришли работать после окончания учебных заведений в одно из лучших хозяйств нашего района — ОАО “Голоцк”.

Денис Северин, например, работает в сельхозорганизации бригадиром растениеводческой бригады в деревне Моторово. Пришел молодым специалистом в августе 2015 года по распределению после окончания Марьиногорского аграрно-технического колледжа по специальности “агрономия”. Родом он из города Осиповичи Могилевской области.

— Кроме основных выплат, предусмотренных законодательством, мы оказываем материальную помощь молодым специалистам, когда они приходят на работу, — рассказывает специалист по кадрам, председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Голоцк” Зоя Кикоть. — Денису Федоровичу предоставили комнату в общежитии и служебную машину. В 19 лет ему доверили серьезный участок. И, надо сказать, он неплохо справляется. Молодой парень смог найти подход к людям. Он организует работу полеводов, отвечает за тракторный парк. Помогали ему осваиваться на первом рабочем месте директор Дмитрий Ленковец, главный агроном хозяйства Анатолий Колтун, поддерживали и другие специалисты. В сельхозорганизации дружный, сплоченный коллектив.

Делая первые шаги в профессии, Денис одновременно получал высшее образование. Прошлый год стал для молодого человека знаковым: он окончил аграрный университет и создал семью. Его жена — будущий учитель. Теперь они будут трудиться на голоцкой земле вместе. Пока живут в общежитии. Но в хозяйстве построили три дома в центре агрогородка Голоцк. Один из них — для молодой семьи.

После окончания Горецкой сельскохозяйственной академии весной прошлого года в ОАО “Голоцк” по распределению пришел на работу еще один молодой специалист — Андрей Лукьянов. Родом он из Ельского района Гомельской области. Совсем немного успел поработать в хозяйстве и ушел служить в армию. А в начале лета вновь вернулся в Голоцк.

— Понравилось ему у нас, — не без гордости отмечает Зоя Андреевна. — В Доме механизатора у главного агронома свой рабочий кабинет. Решена проблема с жильем: пока Андрей живет в общежитии. Но в поселке Дружный, в десяти километрах от агрогородка, для специалистов сельхозорганизации строится жилье. Так что будет новоселье у Андрея.

В ОАО “Голоцк” трудится много молодых и активных людей. Среди них главный энергетик Вадим Косаревский, который пришел в хозяйство в прошлом году после окончания БНТУ. Поваром работает Станислав Онищенко.

В этом году ожидают трех трактористов-машинистов и ветврача.

В сельхозорганизации сложилась традиция создавать хорошие условия для работы всех тружеников хозяйства, и особенно молодых специалистов, чтобы они, отработав положенный срок, не покидали первое рабочее место, а создавали семьи, получали жилье и трудились в хозяйстве, имея за свой труд достойное вознаграждение. Пока так происходит, у деревни есть будущее.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.