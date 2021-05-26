Черно-белые цвета и поступки: Как такое представить и понять? Вопросов много, но есть ли на них ответы?

Черно-белый… Так мы обычно говорим о контрастах. И не обязательно при этом имеем ввиду цветовую гамму. Ничто не мешает сказать так и о настроении, и о периодах в нашей жизни, когда удачи чередуются с неудачами. Или о поступках…

О том, что и они бывают черно-белыми (добрыми и злыми, человечными и бесчеловечными), не могла не думать в последние несколько недель, когда все новостные издания облетели новости о том, что выстрелы можно услышать не только там, где идет война, но и там, куда родители отправляют детей за знаниями.

Сначала потрясла новость об очередной стрельбе в США, стране, которая занимает первое место по расстрелам школьников. Мир еще помнит, как 20 апреля 1999 года Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ученики старшей школы «Колумбайн», расстреляли на территории учебного заведения 13 человек и оба покончили с собой, доведя число жертв до 15. Расстрелы школьников известны также в Канаде, Финляндии, Азербайджане, России и некоторых других странах. Помним мы и трагедию в средней школе №2 в Столбцах, когда ученик 10-го класса ножом убил школьника и учительницу, а также ранил двух подростков.

7 мая 2021 года в Америке огонь из пистолета по ученикам и персоналу в школе Айдахо открыла … шестиклассница. Три человека в результате были ранены. Девочку разоружила и удерживала до приезда полиции учительница. Мотивы школьницы пока неясны, идет расследование.

Как такое представить и понять?…Страшно, что у ребенка было не только оружие, но и причины взять его в руки и направить в людей.

Не переварив до конца заокеанскую новость, мы все узнали о стрельбе в казанской гимназии № 175. Погибло девять человек. По информации Национального антитеррористического комитета, также были ранены 16 человек из числа учащихся и сотрудников школы. Минздрав республики сообщил, что в больницы доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шестеро из которых находились в реанимации.

В республике был введен режим контртеррористической операции. Как оказалось, стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев, который пришел к школе с ружьем в руках и начал стрелять по зданию еще на подходе. Известно, что Галявиев окончил гимназию № 175 в 2017 году и поступил в колледж «ТИСБИ» на специальность «программирование в компьютерных системах». Согласно характеристике, «тихий, спокойный, опрятный и неконфликтный» человек в апреле был отчислен из колледжа и в этом же месяце получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья HatsanEscort PS.

Как могло случиться, что этот человек, вдруг осознавший себя «богом», не возлюбил, а возненавидел всех вокруг? И до такой степени, что решился на расправу с детьми… Вопросов много, но есть ли на них ответы? По словам убийцы, он сообщал о своем «божественном» осознании маме (при этом отрицая, что у него есть родители). А, может, и не только маме… И никто не обратил внимание, что с человеком происходит что-то не то. Эксперты уверены, что казанский стрелок — классический представитель субкультуры «колумбайн». Подумайте только: стрельба в американской школе «Колумбайн» теперь стала синонимом субкультуры?! И мне снова страшно… Страшно, что ты никак на самом деле не защищен: не можешь, несмотря на наличие охранников, камер наблюдения, пропускных систем и т.п. быть в полной безопасности где-либо. Даже в школе…

К счастью, есть другой мир. Есть другие поступки. Слышали вы о героическом поступке парня из Мядельского района? 28 апреля шестиклассник Рома Коготовский на руках вынес из полыхающего дома своего годовалого брата и получил при этом ожоги более 60 процентов тела. Шестиклассник так защищал и укрывал брата, что тот отделался легким испугом. А Рома по-прежнему остается в ожоговом центре. Врачи делают все, что могут.

В социальных сетях люди пишут о том, что Рома поступил как настоящий герой. «Рома, живи!» — передают друг другу белорусы.

— Живи, Рома! — говорю и я, потому что должна жить человечность, должно жить добро. И материнское сердце тоже должно жить…

Елена МАКСИМОВА.