Червень готовится принять героев уборочной кампании Минщины

26 сентября в городе Червень состоится областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2020».

Минская область находится на ведущих позициях в стране по большинству сельскохозяйственных показателей. В этом году на полях столичного региона выращен богатый урожай зерновых культур. Хлебный каравай составил 2 миллиона тонн зерна. Этого успеха удалось достичь благодаря четкой организации посевной кампании и уборочного конвейера, слаженным действиям всех работников сельской нивы, начиная от механизаторов и заканчивая управленцами, взаимодействию сельчан и горожан.

Фестиваль «Дажынкі» – прекрасная возможность отдать дань уважения труду каждого агрария, их семьям, которые являются надежной опорой и стимулом достигать высоких результатов в нелегком деле.

В торжественной обстановке победители областного соревнования по уборке урожая 2020 года получат заслуженные награды из рук руководства области. Лучших комбайнеров и водителей, агрономов и инженеров, операторов зерносушильных установок ожидают, в том числе, Грамоты Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Министров, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Государственного комитета по имуществу.

Особого внимания будут удостоены трудовые династии работников сельскохозяйственных организаций, молодые комбайнеры, комбайнеры-«ветераны».

Весь день в столице «Дажынак» будет царить атмосфера праздника. К вниманию гостей – «Город мастеров», выставки изделий декоративно-прикладного творчества, караваев и снопов регионов области, различные мастер-классы.

Также будут работать детская, спортивная и IT-площадки.

Свою продукцию продемонстрируют ученическая бизнес-компания «СтандАрт», ОАО «Борисовбытсервис» и ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды». Последние проведут показ моделей одежды.

Традиционно участников областного праздника ожидает насыщенная вокальная и хореографическая программы. На сценической площадке выступят лучшие коллективы Минщины. Своим творчеством порадуют и хедлайнеры. В этом году победителей уборочной кампании, жителей и гостей Червеня поздравят Руслан Алехно, Александр Солодуха, Алена Ланская и другие известные белорусские исполнители.

Инна Короленок.