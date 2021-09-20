Четверо жителей Минщины заблудились в лесу

18 сентября спасатели Минской области нашли в лесу четверых заблудившихся, сообщает пресс-служба МЧС.

18 сентября в 18:40 спасателям поступило сообщение о том, что три человека заблудились в лесном массиве вблизи деревни Талька Пуховичского района. За помощью обратился один из заблудившихся.

— Как нам стало известно, около 12 часов двое мужчин и женщина отправились в лес за грибами, — рассказывает начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 14 Александр Хващевский. — Со мной на поиски выехал также водитель Игорь Кимпель. С потерявшимися мы постоянно находились на связи. Они указали ориентировочное место, где заезжали в лес. Было принято решение проехать в этом квадрате леса все просеки, подавая звуковой сигнал. С заблудившимися договорились, что, как только они услышат звук, сразу перезвонят. Так нам удалось их вывести к автоцистерне. Затем мы помогли отыскать их автомобиль и выехать к населенному пункту.

Поисковые работы проводились работниками МЧС (3 человека) и РОВД (2 человека).

В 19:21 потерявшиеся были найдены, в медицинской помощи они не нуждались.

В это же время поступило сообщение и спасателям Минского района: заблудился человек вблизи деревни Боровляны.

Поисковые работы проводились пятью спасателями.

— При выяснении обстоятельств нам стало известно, что около 15:-00 мужчина ушел в лес за грибами, — рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Дмитрий Левкович. — У мужчины был с собой мобильный телефон, мы находились с ним на связи. Однако он смог только назвать населенный пункт, где его высадили, и он пошел в лес. Это была деревня Слободщина. Поэтому мы определили квадрат леса, в котором вероятнее всего находился заблудившийся и стали объезжать его на цистерне, подавая звуковой сигнал.

В 19:57 работниками МЧС мужчина был найден, в медицинской помощи он не нуждался.