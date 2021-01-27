Четыре пожара объединяет одна причина

В период с 18 по 24 января в нашем районе произошло 4 пожара. Их причины — нарушения правил безопасности при устройстве и монтаже отопительной печи.

18 января на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о задымлении в доме в д. Моторово Голоцкого сельсовета. В результате пожара повреждена стена, к которой примыкала печь. Пострадавших нет.

20 января поступило сообщение о загорании сарая в г. Марьина Горка. В результате пожара повреждена стена и кровля.

21 января на телефон службы спасения поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Бахаровичи Новопольского сельсовета. В результате пожара повреждены котельное помещение и мансардный этаж дома.

24 января поступило сообщение о загорании бани в г\п Руденск, в садовом товариществе «Строитель-100». В результате пожара парильное помещение выгорело изнутри.

МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания! Нарушение этих правил являются основной причиной пожаров в отопительный сезон.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.

Также следует помнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

не перекаливайте печь, лучше протопить ее несколько раз в день понемногу, чем один раз, но докрасна;

топку печи следует прекращать за два часа до отхода ко сну.

Закрывать заслонку печи необходимо только после полного выгорания дров.

Пуховичский РОЧС.