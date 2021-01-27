Четыре пожара объединяет одна причина
В период с 18 по 24 января в нашем районе произошло 4 пожара. Их причины — нарушения правил безопасности при устройстве и монтаже отопительной печи.
18 января на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о задымлении в доме в д. Моторово Голоцкого сельсовета. В результате пожара повреждена стена, к которой примыкала печь. Пострадавших нет.
20 января поступило сообщение о загорании сарая в г. Марьина Горка. В результате пожара повреждена стена и кровля.
21 января на телефон службы спасения поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Бахаровичи Новопольского сельсовета. В результате пожара повреждены котельное помещение и мансардный этаж дома.
24 января поступило сообщение о загорании бани в г\п Руденск, в садовом товариществе «Строитель-100». В результате пожара парильное помещение выгорело изнутри.
МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания! Нарушение этих правил являются основной причиной пожаров в отопительный сезон.
Дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм.
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.
Также следует помнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:
- не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
- не перекаливайте печь, лучше протопить ее несколько раз в день понемногу, чем один раз, но докрасна;
- топку печи следует прекращать за два часа до отхода ко сну.
- Закрывать заслонку печи необходимо только после полного выгорания дров.
Пуховичский РОЧС.