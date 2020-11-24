Чипсы ОАО «Машпищепрод» отмечены наивысшей наградой конкурса «Продэкспо-2020»

ОАО «Машпищепрод» стало победителем Международного дегустационного конкурса качества пищевой продукции «Продэкспо-2020: Традиции. Качество. Инновации». В номинации «Картофелепродукты» пуховичское предприятие представило на суд экспертной комиссии несколько образцов своей продукции. Это чипсы картофельные «Белорусские» с луком, которые уже стали узнаваемым брендом, и сразу три вкуса из линейки чипсов «МИРА»: лук со сметаной, телятина с аджикой и тайский перец. Вся названная продукция пользуется спросом у потребителей и отличается своим высоким качеством и отменным вкусом.

А что решили эксперты? Гран-при предприятию принесли чипсы «МИРА» со вкусом тайского перца. В числе тех, кто занимался разработкой их рецептуры и постановкой на производство, были инженер-микробиолог Анастасия Ринкевич и инженер по стандартизации и сертификации Ирина Стемковская.

— Мы постоянно участвуем в отраслевых конкурсах с целью получить оценку нашего продукта у профессиональных экспертов, — отмечает начальник центральной заводской лаборатории Маргарита Болянова. — В этот раз экспертная комиссия отдала предпочтение чипсам не с традиционным, а с пикантным вкусом, что для нас, если честно, стало неожиданностью. Чипсы «МИРА» с тайским перцем мы производим с апреля минувшего года, и это их первая высокая награда.

За этим Гран-при стоит напряженный труд всего коллектива ОАО «Машпищепрод».

Порядок выпуска новой продукции всегда начинается с отдела маркетинга. Его специалисты исследуют, что сейчас востребовано на рынке, и предлагают варианты вкусовой линейки. Они же занимаются разработкой бренда и дизайна упаковки.

Затем к работе подключаются центральная заводская лаборатория и производственно-технический отдел. Они изготавливают образцы будущих чипсов, подбирают вкусы, дают оценку качества, проводят дегустации. Например, рецептуру для чипсов-победителей конкурса «Продэкспо-2020» разрабатывала инженер по стандартизации Вероника Хомчик. Инженер-химик Наталья Стрельская неоднократно проверяла качество продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям.

Продукция пуховичского предприятия активно поставляется на экспорт и внутренний рынок. Для этого необходимо получить декларацию о соответствии. Этот документ подтверждает, что продукция соответствует всем техническим регламентам Таможенного союза. Все это занимает время, поэтому от разработки рецептуры до выпуска чипсов обычно проходит несколько месяцев.

— Мастера, тестомесы, технологи, обжарщики, укладчики-упаковщики — каждый, без преувеличения, вложил частичку своего труда в нашу общую победу, — продолжает Маргарита Болянова. — Нашему предприятию в этом году исполнилось 40 лет. Мы стояли у истоков производства чипсов в нашей стране. И сейчас стараемся оставаться конкурентоспособными, радовать потребителей новыми вкусами, при этом делая акцент на качество продукции. Подобные награды подтверждают, что мы на правильном пути.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.