Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 250 млн человек

Число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 250 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. Его данные приводит «МИР24».

Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также средств массовой информации и прочих открытых источников.

Согласно данным организации, к 16.30 мск число зафиксированных в мире случаев COVID-19 достигло 250 005 427, при этом за все время скончались 5 051 993 заболевших.

По информации университета, наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.