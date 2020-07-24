Чистка подушек и пошив постельного белья — РКБО ориентируется на запросы населения

Сделать стрижку, маникюр, отремонтировать обувь или одежду, сшить что-то по индивидуальному заказу — эти услуги комбинаты бытового обслуживания, мне кажется, оказывали всегда. Но с годами по причине изменяющегося спроса со стороны населения и необходимости конкурировать на рынке бытовых услуг комбинаты стали предлагать гражданам и новые услуги.

— Представьте, что сегодня примерно 130 частных предприятий и индивидуальных предпринимателей оказывают населению района бытовые услуги, имея возможность предлагать разные цены на них, — говорит директор районного комбината бытового обслуживания Ирина Смелова. — Поэтому нам, безусловно, сложно оставаться конкурентоспособными. Мы стараемся развиваться, увеличивать перечень услуг, и ориентируемся в их оказании на сельское население, где конкуренция гораздо ниже. А, между тем, все нуждаются в бытовых услугах. Пусть даже не ежедневно.

На сегодняшний день районный комбинат бытового обслуживания представлен 9 комплексными приемными пунктами (КПП), расположенными в сельской местности. Кроме того, организовано и выездное обслуживание по заявкам из тех деревень, где КПП нет. Населению предлагают 11 видов бытовых услуг.

О некоторых, к слову, знают далеко не все жители нашего района, потому что периодически возникают вопросы о том, как сделать химчистку или как почистить подушку, к примеру.

Оказывается, все не так сложно, если у тебя есть информация. Убедиться в этом мне помогла лично Ирина Юрьевна, которая для начала приглашает меня в прачечную, расположенную с недавнего времени на территории РКБО (переехали из ТД «Хельсинки»).

— В здании мехмастерских мы провели ремонт и установили новое стиральное оборудование, — рассказывает Ирина Юрьевна. — Работаем с 40 предприятиями Минской области и с частными лицами. Если у вас нет возможности стирать объемные вещи (покрывала, одеяла, пледы, куртки), то мы готовы вам в этом помочь. Это будет качественно, быстро и без проблем.

Вещи, которые все же стирать не принято, вы можете сдавать для проведения химчистки. По договору кооперации химчистку (в том числе ковров и ковровых дорожек) выполняют в Минске.

Не все знают о том, что работники КБО занимаются пошивом и постельного белья, и самой постели: можно заказать и тюфяки, и одеяла, и подушки любых размеров и цветов. Очень удобно, если размер нужен нестандартный. Или, к примеру, вы захотели облегченное одеяло, а не обычное.

Подушку, к слову, в КБО не только сошьют, но и почистят вашу собственную, перьевую. И здесь также командует заказчик: он выбирает при необходимости размер и наполнение новой подушки, материал для насыпки.

Готовые изделия (постельное белье, постель, полотенца, гардины) продаются в магазине «Лента» на первом этаже здания КБО, а также в пунктах выездной торговли.

В магазине в этом году появился в продаже совсем новый товар — многоразовые маски, которые начали шить в первые же недели эпидемии коронавируса. Шили для предприятий, продавали в розницу. Отшили более 20 тысяч масок.

— Хотелось бы обратить внимание родителей, что мы можем помочь им собрать ребенка в школу, — говорит Ирина Юрьевна. — Выполнить ремонт старых вещей, подогнать по фигуре новые вещи, отремонтировать обувь, постирать куртки — это все в наших силах.

Ну, а когда с этим будет порядок, можно подумать и о внешности. Услуги парикмахера, а также мастера по маникюру, в РКБО и в комплексных приемных пунктах по графику традиционно представлены.

Летом также будет полезна и информация о том, что РКБО может предоставить услугу по обкосу территорий.

По всем вопросам можно обратиться по телефону диспетчерской службы 3-56-15 или на единый номер 167.

Елена ШАНТЫКО.