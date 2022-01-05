Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь: Читаем и обсуждаем

Начался очередной этап работы над проектом Основного закона страны. Предложения по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси в ходе всенародного обсуждения принимаются любыми государственными органами.

Проект изменений и дополнений Конституции размещен на сайте Президента, интернет-портале Национального центра правовой информации, БелТА.

28 декабря проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения был опубликован в ведущих печатных СМИ страны, в том числе «СБ. Беларусь сегодня», газетах «Рэспубліка», «Звязда».

31 декабря он опубликован в районной газете и размещен на сайте gorka.by.

Также с проектом изменений и дополнений можно ознакомиться в публичных центрах правовой информации.

Публичные центры правовой информации (ПЦПИ) в нашем районе работают на базе библиотек.

Пуховичская центральная районная библиотека

г. Марьина Горка, ул. Советская, 13, тел.: 3-44-46.

Время работы: вторник – пятница: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 19.00.

Суббота – воскресенье: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.

Выходной день – понедельник.

Санитарный день – последняя пятница месяца.

Блонская сельская библиотека

аг. Блонь, ул. Юбилейная 20, тел.: 4-43-38.

Время работы: среда – воскресенье: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.

Выходные дни – понедельник, вторник.

Санитарный день – последний четверг месяца.

Дубровская сельская библиотека

аг. Дубровка, ул. Молодежная, 23, тел.: 7-63-36.

Время работы: вторник – суббота: с 9.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00.

Выходные дни – воскресенье, понедельник.

Санитарный день – последняя пятница месяца.

Пуховичская сельская библиотека

аг. Пуховичи, ул. Советская, 90 «А», тел.: 9-10-63.

Время работы: среда – воскресенье: с 9.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00.

Выходные дни – понедельник, вторник.