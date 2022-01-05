Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь: Читаем и обсуждаем
Начался очередной этап работы над проектом Основного закона страны. Предложения по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси в ходе всенародного обсуждения принимаются любыми государственными органами.
Проект изменений и дополнений Конституции размещен на сайте Президента, интернет-портале Национального центра правовой информации, БелТА.
28 декабря проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения был опубликован в ведущих печатных СМИ страны, в том числе «СБ. Беларусь сегодня», газетах «Рэспубліка», «Звязда».
31 декабря он опубликован в районной газете и размещен на сайте gorka.by.
Также с проектом изменений и дополнений можно ознакомиться в публичных центрах правовой информации.
Публичные центры правовой информации (ПЦПИ) в нашем районе работают на базе библиотек.
- Пуховичская центральная районная библиотека
г. Марьина Горка, ул. Советская, 13, тел.: 3-44-46.
Время работы: вторник – пятница: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 19.00.
Суббота – воскресенье: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.
Выходной день – понедельник.
Санитарный день – последняя пятница месяца.
- Блонская сельская библиотека
аг. Блонь, ул. Юбилейная 20, тел.: 4-43-38.
Время работы: среда – воскресенье: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.
Выходные дни – понедельник, вторник.
Санитарный день – последний четверг месяца.
- Дубровская сельская библиотека
аг. Дубровка, ул. Молодежная, 23, тел.: 7-63-36.
Время работы: вторник – суббота: с 9.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье, понедельник.
Санитарный день – последняя пятница месяца.
- Пуховичская сельская библиотека
аг. Пуховичи, ул. Советская, 90 «А», тел.: 9-10-63.
Время работы: среда – воскресенье: с 9.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00.
Выходные дни – понедельник, вторник.