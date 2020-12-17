ЧПУП «Олимпия-люкс» признано лучшим социальным партнером проектов Красного Креста

Необычный мастер-класс для социально уязвимых граждан в рамках инициативы “Азбука успеха” прошел недавно в кафе “Олимпия” в Марьиной Горке. В VIP-зале тогда организовали импровизированную кухню и приоткрыли секреты приготовления суши.

Суши-повара Максим Лазарев и Дмитрий Апанасюк познакомили ребят с историей происхождения этого необычного для белорусов блюда и правилами его приготовления.

Суши — продукт с секретом. Все смогли в этом убедиться, поучаствовав в процессе их приготовления.

— Недавно нас пригласили приехать в Минск за наградой, — рассказывает директор ЧПУП “Олимпия-люкс” Вячеслав Габриелян. — Как оказалось, мы стали участниками областного конкурса социальных партнеров, проводимого при поддержке Минской областной и районной организаций Белорусского общества Красного Креста.

Психолог территориального центра социального обслуживания населения Елена Милентьева и специалист по социальной работе Анастасия Синявская действительно отправили информацию и фото мастер-класса в областную организацию, где ЧПУП “Олимпия-люкс” в конкурсе “Лучший социальный партнер-2020” отметили в номинации “Лучшая организация-партнер в рамках проекта “Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси”.

— Нужно сказать, что в этом мероприятии мы участвуем впервые, — говорит Вячеслав Витальевич. — Такой проект проводится в Минской и Гродненской областях с 2017 и собирает много участников. Было подано 16 заявок на участие. Наш дебют в этом проекте оказался успешным. И это, конечно, не только приятно, но и обязывает в дальнейшем продолжать участвовать в подобных мероприятиях.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.