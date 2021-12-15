Чрезвычайные ситуации на территории Пуховичского района

Информация о чрезвычайных ситуациях на территории Пуховичского района с 06.12.2021 года по 12.12.2021 года

Профилактика пожаров в повседневной жизни предусматривает осторожное обращение с огнем, горючими материалами, техникой. Соблюдение правил пожарной профилактики обращения с огнем, как взрослых, так и детей сократит риски возникновения возгораний.

За минувшую неделю к сожалению рост пожаров в Пуховичском районе увеличился. Причинами всех произошедших пожаров является неосторожной обращения граждан с огнем и несоблюдения правил пожарной безопасности.

Утро 7 и 8 декабря 2021 года не стало добрым для владельцев легковых автомобилей. Из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования произошло короткое замыкание проводки, что привело к загоранию автомобилей.

Не стоит оставлять транспортное средство без присмотра в заведенном состоянии. Всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку. Огнетушитель лучше держать в легко доступном для себя месте. На период морозов не утеплять двигатель и не отогревать его открытым огнем. И обязательно исключить курение в салоне автомобиля.

А также за одну лишь неделю в ночное время произошло три пожара жилых домов в деревнях Пуховичского района. Не обошлось и без жертв.

8 декабря 2021 года в 00-12 в центр оперативного управления Пуховичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в д. Пуховичи. Эта ночь стала раковой для хозяина загоревшего дома, который был обнаружен работниками МЧС. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (использование обогревателя); неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожара можно избежать, соблюдая простые правила пожарной безопасности. Пуховичский РОЧС призывает Вас быть бдительными, знать и соблюдать меры пожарной безопасности!