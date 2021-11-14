Что делать, если горит телевизор?

В современных телевизионных приемниках горючая «начинка» составляет около половины общей массы, воспламенение которой приводит: к выделению опасных для жизни человека токсичных веществ, высокой температуре (через 10 минут после начала горения на расстоянии три метра от телевизора она превышает 70 градусов), образованию копоти, которая покрывает стены, потолок и мебель слоем сажи 0,5 – 0,8 мм, при этом видимость уменьшается до 0,2-0,25 м. Поэтому погибнуть от возгорания телевизора можно уже через 10-12 минут после начала пожара.

При эксплуатации телевизоров необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:

— применять только стандартные предохранители;

— не устанавливать телевизор вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где он плохо охлаждается;

— для быстрого отключения телевизора от сети розетка подключения вилки питания телевизора должна находится в доступном месте;

— не оставлять включенный телевизор без присмотра, не допускать просмотра телевизионных передач детьми в отсутствие взрослых;

— после отключения выключателя телевизора от сети необходимо вынуть вилку шнура из розетки;

— в случае возникновения неисправности в работе телевизора (искаженное изображение, увеличение яркости, сильное гудение, запах гари и т.п.) срочно отключите телевизор от сети и вызовите мастера.

Если в телевизоре произошло возгорание, необходимо:

— обесточить телевизор (выдернуть вилку из розетки), если горение не прекратилось, накрыть телевизор плотной тканью;

— во избежание отравления продуктами горения удалите из помещения людей, в первую очередь детей и престарелых;

— одновременно следует сообщить о загорании в службу спасения по телефону «101» или «112».

После ликвидации загорания проветрите комнату и вызовите телемастера.