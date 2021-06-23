Спасти из воды.

Лето, наверное, самое любимая пора детей и взрослых, ведь столько развлечений на свежем воздухе: и велопрогулки, и спортивные игры, и купание в реках и водоемах. Но для спасателей и работников ОСВОДа лето – это время постоянной готовности к спасанию тонущего. Однако, бывают случаи, когда нет рядом профессионального спасателя, а жизнь идет на минуты. Приводим алгоритм действий, в случае, если кто-то тонет.

Что делать, если кто- то тонет:

— позовите на помощь других людей или спасателей ОСВОДа, если они дежурят рядом;

— позвоните по телефону МЧС 112;

— вызовите скорую помощь по телефону 103;

— бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце (если они имеются);

— если есть лодка, подплывите к человеку и попробуйте ему помочь;

— если вы плаваете хорошо и уверены в своих силах, постарайтесь добраться до человека самостоятельно. Обхватите его сзади за плечи, избегая попыток ухватиться за вас, которые будет предпринимать паникующий тонущий человек. Плывите с ним обратно;

— если же утопающий без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок таким образом, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. По возможности приступите к оказанию первой помощи.