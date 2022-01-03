Что делать, если на улице гололед:

подготовьте для выхода на улицу малоскользящую обувь;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;

в момент падения постарайтесь сгруппироваться, чтобы смягчить удар о землю;

водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, по возможности воздержаться от поездок. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения;

гололед зачастую сопровождается обледенением. Держитесь вдали от зданий и конструкций, с которых может упасть наледь. Особое внимание обращайтесь на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.

Пуховичский РОЧС.