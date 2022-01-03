Будь в курсе МЧС информирует 

Что делать, если на улице гололед

21 Redactor Комментариев нет

Что делать, если на улице гололед:

  • подготовьте для выхода на улицу малоскользящую обувь;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;
  • в момент падения постарайтесь сгруппироваться, чтобы смягчить удар о землю;
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, по возможности воздержаться от поездок. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения;
  • гололед зачастую сопровождается обледенением. Держитесь вдали от зданий и конструкций, с которых может упасть наледь. Особое внимание обращайтесь на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта, обрыв которых может привести к травме.

Пуховичский РОЧС.

Вам также может понравиться

В результате пожара сгорели дома

Redactor 0

В Пуховичском районе прошел завершающий этап акции «Не оставляйте детей одних!»

Redactor 0

Приглашаем на торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода Советских войск из Афганистана

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿