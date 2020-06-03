Что делать, если загорелся автомобиль — советы МЧС

Сегодня практически каждый человек имеет свой личный автомобиль, но не стоит забывать о том, что автомобиль является источником повышенной опасности. С начала года в Пуховичском районе произошло 3 случая загорания автомобиля в пути следования.

В автомобиле есть чему гореть. В первую очередь это топливо и масло, недаром их называют горюче-смазочными материалами. Загореться может проводка под капотом, обшивка в салоне и что-то легковоспламеняющееся в багажнике. Источником огня чаще всего бывают искры от неисправной электрики или повреждённой проводки, разгерметизация топливной, тормозной, охлаждающей систем с попаданием жидкостей на двигатель или элементы выхлопной системы. А носителем пламени становятся предметы, оказавшиеся рядом с сильно разогретыми агрегатами. Зимой это чаще всего «утеплитель» из картона или ткани, в межсезонье — скопившиеся листья, поздней весной — тополиный пух. Нужно быть аккуратным при движении по пересечённой местности летом, когда трава набивается под днищем автомобиля и может загореться от контакта с выхлопной системой.

Шанс спасти автомобиль, если он загорелся по технической причине, есть, если вовремя обнаружить возгорание. Запах бензина или горелой резины в салоне, появление дыма из-под капота — всё это факторы, предшествующие возгоранию. При пожаре чаще всего страдает проводка, поэтому начинают барахлить различные датчики, высвечивая предупреждения на панели приборов или отказываясь работать.

В первую очередь при появлении первых признаков загорания – не паникуйте. При грамотных действиях есть шанс спасти автомобиль:

1. Необходимо немедленно прекратить движение и остановить транспортное средство.

2. Заглушите мотор – достаньте ключ из замка зажигания. В случае если автомобиль работает на газу необходимо перекрыть краны расположенные в багажном отделении.

3. Зафиксируйте колеса (поставьте на ручник или на скорость если коробка переключения передач механическая).

4. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.

5. При блокировке дверей разбейте стекло подручными средствами и выбирайтесь из автомобиля;

6. При незначительном возгорании приступите к тушению при помощи огнетушителя;

7. Помните, что ваша безопасность превыше всего! Постарайтесь здраво оценить масштабы возгорания. Вызывайте спасателей по номерам «101» или «112»

Пуховичский РОЧС.