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Пуховчане выражают соболезнования близким и родственникам погибшего сотрудника КГБ?

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Людмила Шамак.

 

Это ужасная трагедия: погиб муж и отец. Хочется выразить поддержку супруге погибшего. Страшно представить, что испытывают сейчас члены его семьи. Естественно, никакие слова и никакая помощь не смогут восполнить эту потерю.

 

Кристина Ковалевская.

Когда слышишь такие новости, становиться страшно. Поневоле начинаешь понимать, что значит быть женой сотрудника правоохранительных органов. Разве знала его жена, что сегодня он не вернется домой? Конечно нет, но так произошло. Я надеюсь, что у этой женщины хватит сил пережить это горе.

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