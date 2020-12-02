Что грозит за блокировку железнодорожных путей?

Всё чаще на отдельных Интернет-ресурсах появляются призывы к блокированию железнодорожных путей, что влечет за собой нарушение нормальной работы средств сигнализации и связи, причинение ущерба Белорусской железной дороге. В результате экстренного торможения составов могут получить травмы пассажиры.

Так, в Минском транспортном регионе за октябрь-ноябрь 2020 года зарегистрировано 78 фактов наложения металлической проволоки на рельсы, из них 2 на территории Пуховичского района.

В зависимости от умысла правонарушителя и наступивших последствий лицо, совершившее указанные деяния, может быть привлечено к административной либо уголовной ответственности.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена ответственность за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или городского электрического транспорта, санкция за совершение указанного правонарушения предусматривает наложение штрафа до 10 базовых величин.

За умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом предусмотрено наказание по ст. 18.1 КоАП в виде штрафа до 10 базовых величин.

Умышленное приведение в негодность путей сообщения влечет уголовную ответственность по ст. 309 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). В зависимости от тяжести последствий за совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Если умышленное блокирование транспортных коммуникаций повлечет причинение ущерба в особо крупном размере, смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, ответственность предусматривается ст. 310 УК. Наказание за совершение указанных действий предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

Также блокировка железнодорожных путей может рассматриваться как диверсия (ст. 360 УК) или акт терроризма (ст. 289 УК).

Ответственность за совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, разрушения или повреждения зданий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи или другого имущества, в целях нанесения ущерба экономической безопасности и

обороноспособности Республики Беларусь (диверсия) предусмотрена ч. 1 ст. 360 УК и влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка (акт терроризма) влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 289 УК и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Минская транспортная прокуратура напоминает, что самое главное на железной дороге – это безопасность, а подобные действия создаю реальную угрозу безопасности движения как пассажирского, так и грузового транспорта. Не подвергайте опасности себя и иных граждан, ведь среди них могут оказаться и Ваши близкие!

Анжелика Золотарева, помощник Минского транспортного прокурора.