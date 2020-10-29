Что грозит за неуплату жилищно-коммунальных услуг

Быть должником всегда считалось чем-то неприятным, некрасивым и даже позорным. То, что «долг платежом красен», знает каждый с детства. Однако так случается, что оказаться в долгах также может любой человек. Кто-то абсолютно случайно или по стечению обстоятельств, а кто-то, к сожалению, из-за собственной безответственности. Сегодня наш разговор как раз в большей степени о них. Конкретнее — о тех гражданах, что позволяют себе забыть об оплате жилищно-коммунальных услуг, накапливают долги за «коммуналку» и не задумываются, что оплатить их будет вдвойне тяжелее. Этим людям точно нет дела и до предприятия, которое обязано регулярно рассчитываться с поставщиками природного газа, электроэнергии, приобретать горюче-смазочные материалы и т.д.

Рассказывает начальник расчетно-кассового центра УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ольга Каптуркевич:

— Основной процент задолженности за ЖКУ — это задолженность за теми, кто не рассчитывался с УП «Жилтеплосервис» КХ от одного до трех месяцев. Ее создают граждане, которые рассчитываются по «жировкам» раз в два-три месяца. Чтобы напомнить этим людям об обязанности оплатить коммунальные платежи, ежемесячно на мобильный и городской телефон направляется смс(аудио)-сообщение о необходимости погасить задолженность, а также высылаются предупреждения о приостановлении предоставления ЖКУ. За текущий год было направлено 3094 таких предупреждения. Эта работа дает результат: большинство людей рассчитываются с долгами.

Если же этого не происходит, начинаем отключать должников от благ цивилизации: отопления, водоснабжения, электроснабжения. Так, за текущий год 302 гражданам было приостановлено оказание услуг. После оплаты задолженности оказание услуг возобновляется. Но подключение ко всем коммуникациям платное.

После двух месяцев неуплаты коммунальных платежей жизнь должников всерьез усложняется. С 25-го числа второго месяца взыскание задолженности производится уже по нотариальной исполнительной надписи. Расходы владельца квартиры еще возрастают: он должен оплатить нотариальный тариф, что составляет 5 процентов от суммы долга, а также работу судебных исполнителей. Не следует забывать и о пене, которая начисляется в размере 0,3 процента от неуплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки. Бывают случаи, когда сумма пени превышает сумму задолженности.

С начала года оформлено 614 исполнительных надписей и 3 исковых заявления.

С октября 2016 года мы имеем право передавать исполнительную надпись по месту работы должника или членов его семьи, чтобы наниматель удержал сумму долга из зарплаты неплательщика, его супруги или детей и перечислил ее ЖКХ. Вряд ли уважающему себя человеку приятно, когда о его бытовых проблемах становится известно на работе.

Сведения о неплательщиках также передаются в прокуратуру, РОВД, в отдел образования. Это касается семей, где воспитываются несовершеннолетние дети.

Должникам следует помнить и о том, что для них будет ограничен выезд за границу. Также может быть наложен арест на наличные денежные средства и на имущество должника, в том числе на взыскание средств, находящихся на балансе должника у операторов мобильной связи. В этом году одному должнику был наложен арест на средства мобильной связи, а двум должникам вынесено постановление суда о временном ограничении права на управление транспортным средством.

В 2019 году 5 нанимателей, а в 2020 году один наниматель арендного жилья были выселены из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения за неуплату ЖКУ.

Что же касается приватизированного жилого помещения, то оно может быть отчуждено в судебном порядке. И тогда продажей квартиры займется районная исполнительная власть. В отдел принудительного исполнения Пуховичского района направлено 3 исполнительных листа о принудительной продаже жилых помещений за неуплату ЖКУ.

Гражданам с низким доходом государством предоставляется безналичная жилищная субсидия. Так, с 1 января по 30 сентября нынешнего года по выявительному принципу субсидия была начислена 687 жителям района на общую сумму 5750 рублей. Причем количество граждан, которым государство помогает оплачивать коммунальные услуги, постоянно увеличивается. Но следует помнить о том, что на субсидию могут рассчитывать исключительно дисциплинированные плательщики. Должникам она не начисляется.

Очень важно понять, что оплата жилищно-коммунальных услуг является обязательной и первостепенной. Как говорится, оплатил «жировку» и живи спокойно в квартире (доме), где будет уютно, тепло и светло. И не придется краснеть ни перед собственными детьми, ни перед коллегами по работе, ни перед соседями за то, что ты — должник.

Елена ШАНТЫКО.